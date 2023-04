Metz Handball : les Messines remportent pour la 25e fois le titre de champion de France

Dans une ambiance des grands soirs, les Messines ont dominé Celles-sur-Belle 42 à 20. Cette large victoire est synonyme de 25e titre de champion de France. "On ne voulait pas juste être champion de France ce soir en gagnant péniblement", soutient l'entraîneur Emmanuel Mayonnade. "On voulait aussi refaire un bon match et ça a été fait ce soir. Je pense que c'est la récompense d'une année ou de 8 à 9 mois de travail très, très intense. On n'a jamais relâché la pression !" Son équipe est toujours invaincue dans le championnat cette année après 19 rencontres.

L'idée est de poursuivre cette belle série désormais pour les joueuses du Metz Handball, une manière aussi de ne pas "galvauder la fin du championnat" souligne Emmanuel Mayonnade. "C'est incroyable, on est vraiment content ce soir", sourit Hatadou Sako, la gardienne auteure de 18 arrêts ce samedi soir. "On est très fiers aujourd'hui parce qu'on se dit tout ce qu'on fait à longueur de journée, à longueur de semaines, à longueur de mois, ça paye. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Et on savait qu'à la fin de la saison, si on était invaincu, on serait champion. Voilà, on va fêter ce soir."

"Le regard tourné vers le quart en Ligue des champions"

Si ce titre ravit joueuses et coachs, pour tous l'objectif est de poursuivre cette saison exceptionnelle en décrochant le titre européen. "Dès mardi déjà, on sera déjà focus sur le quart de finale", explique Hatadou Sako. On a le regard tourné vers le quart de finale contre FTC en Ligue des champions. On n'a pas trop le temps de fêter la victoire et le temps de fêter les trophées. On fêtera tout à la fin de la saison, une fois que l'on aura tout gagné."

Le match aller contre les Hongroises du Ferencváros TC a lieu le samedi 29 avril, avant un match retour le dimanche 7 mai aux arènes de Metz.