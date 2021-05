Metz Handball : Nina Kanto de retour au club pour entraîner les moins de 17 ans

Nina Kanto fait son retour dans son club de toujours. L'ex-pivot et capitaine du Metz Handball est nommée entraîneur de l'équipe des moins de 17 ans.

"Un retour qui sportivement, sera sous la tutelle de Clément Alcacer, Directeur du Centre de Formation avec un véritable projet de formation et de challenge. Avec l'objectif de former des joueuses qui pourront ensuite intégrer l'équipe une, dans un système de fonctionnement proche de l'équipe professionnelle et de l'Equipe de France" écrit le Metz Handball dans un communiqué.

Nina Kanto a évolué 15 ans chez les Dragonnes, a joué 214 matchs avec l'équipe de France. Elle avait mis un terme à sa carrière il y a cinq ans. Elle entraînait le club de Montigny-les-Metz depuis quatre saisons.