Metz Handball obtient son billet pour le Final Four de la Ligue des Champions

Metz, France

Les spectateurs venus en nombre ce samedi soir aux Arènes pour soutenir les Dragonnes peuvent enfin le dire : leur équipe fait partie du top 4 européen. Au terme d'un match globalement maîtrisé par Metz Handball, les joueuses de Manu Mayonnade sont allées prendre leur billet direction Budapest. Les 11 et 12 mai prochains, elles seront en Hongrie pour disputer le Final Four de la compétition. Une première pour le club et pour le handball féminin français. Un match à revivre sur notre site.

Les Messines ont tenu la pression

Ce qui faisait peur à tout le monde à Metz, c'était le spectre de la claque reçue par ces mêmes Roumaines il y a un an. Et justement, les visiteuses ont immédiatement montré qu'elles ne comptaient pas offrir la qualification au Metz Handball si facilement. En quelques minutes, elles prennent un avantage de deux buts (5-3), l'avance obtenue à l'aller par les Messines n'était alors plus si grande. Mais finalement, ces 5 buts de marge resteront préservés, ils vont même augmenter au fil des minutes.

L'explosion aux Arènes

Plus la partie avançait, et plus la crispation se transformait en confiance. Les Messines prennent les devants à la 23ème minute (8-7) et ne vont plus la lâcher. S'offrant même un écart de 4 buts en début de seconde période. La fin de match se transforme en fête, Bucarest ne recollera jamais au score. Victoire 23 buts à 22. Enfin, Metz Handball file au Final Four de la compétition, après deux ans à échouer à ce stade des quarts de finale.

Le tirage au sort n'aura lieu que ce mardi, mais peu importe qui de Rostov, Kristiansen ou Gyor, les Messines affronteront, l'ambiance est à l'euphorie ce samedi soir. Que ce soit Astride N'Gouan, Marion Maubon ou Xenia Smits, les sourires sont sur toutes les lèvres. Thierry Weizman, le président du club se montre fier de tout le staff. Et le parterre de personnalités venues pour l'occasion ne cache pas sa joie. Jacky Bettenfeld, le vice-président de la Fédération française de handball se prend même à rêver. "Je pense qu'elles peuvent être championnes d'Europe." C'est vrai que l'ambiance aux Arènes ressemblait à une soirée de titre en ce samedi doré...