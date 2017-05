Il n'y a pas eu de suspens à l'AccorHotelArena, le nouveau nom de Bercy. Les Dragonnes ont surclassé ce samedi soir Issy-Paris 33-29 en finale de la coupe de France. Elles remportent leur 8ème coupe de France. Prochaine étape la finale aller du championnat mercredi à Brest.

Le suspens n'a pas duré très longtemps pour Metz Handball. Les Dragonnes se sont détachées dans les premières minutes face à Issy Paris, à la mi-temps, elles menaient 18-11 "une mi-temps idéale" pour Emmanuel Mayonnade le coach des Messines. Malgré une chaude alerte en début de 2ème période, les Mosellanes ont ensuite géré le match pour s'imposer 33-29. "Il y a beaucoup de fierté, on en a chié toute l'année, c'est une belle récompense" disait en direct sur France Bleu Lorraine la gardienne Laura Glauser. Metz Handball remporte sa 8ème Coupe de France, le 21ème titre de l'histoire du club. "C'était peu comme on voulait que ça se passe, elles ont craqué physiquement" pour Marion Maubon. "On a tenu sur un bon rythme 60 minutes" explique sur France Bleu Lorraine Sladana Pop Lazic. Pour le président Thierry Weizman "C'est une prestation très collective, on a déjà gagné quelque chose donc on fait déjà une très belle saison".

#FinalesCDF

🍾 Les joueuses de @MetzHandball peuvent exulter, elles soulèvent la 4e Coupe de France de l'histoire du club! ✊ pic.twitter.com/OQhSiT46Ja — FF Handball (@ffhandball) May 27, 2017

De la fierté, on en a chié toute l'année

Le championnat? On commencera à y penser demain - Jurswailly Luciano

Les Dragonnes ne vont sans doute pas faire la fête ce samedi. Elles ont le regard tourné vers un autre objectif, le championnat "on commencera à y penser demain" dit Jurswailly Luciano, son entraîneur Emmanuel Mayonnade était plus mesuré "Si on veut faire le doublé, il ne faut pas que la soirée tourne en beuverie". Mercredi, Metz se déplace à Brest pour la finale aller qui sera à suivre sur France Bleu Lorraine.

