Metz Handball s'arrête en demi-finale de Ligue des Champions

Metz, France

Le contingent messin se faisait entendre ce samedi soir dans les gradins de la Papp Laszlo Arena de Budapest. Mais devant ces 450 supporters qui avaient fait le déplacement, Metz Handball n'a pas su aller chercher la qualification en finale de Ligue des Champions. C'est Rostov qui en prend le chemin après sa courte victoire de deux buts (27-25) contre les Dragonnes.

L'entame fait mal

Si Metz Handball peut nourrir de sérieux regrets après cette élimination, c'est que les ambitions de victoire ont sérieusement pris un coup dans l'aile en première période. Les Messines sont méconnaissables, Rostov est impeccable et l'écart se creuse rapidement. Mais les Russes se payent le luxe d'un ultime coup d'accélérateur juste avant la pause, et c'est avec un débours de sept buts que les Dragonnes rentrent aux vestiaires.

Une meilleure copie ensuite

Mais le discours de Manu Mayonnade paye à la mi-temps. Immédiatement, Metz Handball revient avec de bien meilleures ambitions. Les supporters retrouvent cette machine qui s'est fait remarquée tant de fois cette saison. L'écart se réduit petit à petit et Grâce Zaadi ramène les siennes à portée de fusil (17-15, 39ème minute). Mais à l'expérience, Rostov ne va pas paniquer et la différence oscille entre deux et quatre unités d'écart jusqu'à la fin de la partie. Metz Handball y aura cru, malgré une entame catastrophique, mais échoue à rien d'une finale de Ligue des Champions.

De la frustration

Une défaite frustrante mais il ne faut pas oublier que les Dragonnes atteignaient ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire, et de celle du handball féminin tricolore. La seconde période sauve l'honneur et le spectre de la terrible élimination en quart de finale l'an dernier à Bucarest a finalement été écarté. La compétition n'est pas finie encore pour les Messines qui ont encore une petite finale à aller chercher, ce dimanche contre les Norvégiennes de Kristiansand, lourdement défaite par les ultra-favorites de Gyor. Coup d'envoi à 15h15 et prise d'antenne à 15h sur France Bleu Lorraine.

Le coach Manu Mayonnade se montre déçu de la prestation de ses joueuses en première période. "Notre première mi-temps était indigne. Je ne sais pas pourquoi. On s'est fait avoir sur des situations en défense qu'on pensait maîtriser. On a un peu perdu notre tête." Il donne toutefois rendez-vous aux fans l'an prochain au même endroit, pour un nouveau Final Four de Ligue des Champions.