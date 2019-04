Metz Handball s'impose à Bucarest et prend une option sur le Final Four

Manu Mayonnade et Metz Handball ont pris l'ascendant dans ces quarts de finale, mais pas d'emballement, il reste un match avant d'accéder au Final Four.

Metz, France

Les vieux démons de l'an dernier sont donc chassés désormais. Metz Handball est allé laver l'affront du quart de finale 2018, déjà à Bucarest, où il avait pris l'eau avant de se faire sortir de la compétition. Une victoire 31 à 26 qui laisse un petit matelas avant d'affronter le match retour aux Arènes, le 13 avril prochain. Une rencontre que vous pouvez revivre sur notre site.

Un démarrage en trombe, et puis...

Metz Handball est clairement entré dans son match avec l'intention de ne pas revivre le naufrage de l'an dernier. Les Roumaines, à domicile, ont mis plusieurs minutes avant de pouvoir enfin ouvrir la marque (5-1, 7ème minute). Mais Bucarest n'a pas l'intention de faire de la figuration dans ces quarts de finale, et les joueuses de Manu Mayonnade voient rapidement leurs adversaires recoller au score.

Metz Handball ne tremble pas

Mais pas de panique dans les rangs messins, et un petit écart en faveur des visiteuses se recréé à nouveau (14-11, mi-temps). Le retour des vestiaires est alors tonitruant et les joueusent montrent qu'elles n'ont pas l'intention de laisser un centimètre aux Roumaines. Mais en face, on reste au contact et la fin de match est serrée. C'est au final Orlane Kanor qui viendra libérer les siennes en toute fin de partie avec plusieurs inspirations qui donnent de l'air aux Messines. L'écart au final est de 5 points pour Metz (31-26). Un matelas qui sera essentiel pour le retour samedi prochain à Metz.

Ne pas s'enflammer

Du côté Messins, on sourit à l'issue du match, mais pas d'effusion. Il faut rester concentré pour ne pas revivre la déroute de l'an passé, qui plus est à domicile, le 13 avril. Orlane Kanor, l'arrière, préfère attendre le retour pour sauter de joie. "On repart à 0-0 pour le match retour." C'est Manon Houette qui finalement se permettra de profiter de ce résultat. "J'ai tendance à apprécier ce genre de victoire. J'ai envie de prendre 5 minutes pour sourire et me dire que l'an dernier, c'était très très dur ici." Après deux échecs consécutifs à ce niveau, Metz Handball a peut-être enfin trouvé la formule pour intégrer le Final Four de cette Ligue des Champions.