Metz Handball : saison terminée pour Orlane Kanor, victime d'une rupture d'un tendon d'Achille

Et une énorme tuile de plus pour le Metz Handball ! Très peu épargné par les blessures cette saison, le club champion de France en titre sera privé d'Orlane Kanor, son arrière gauche, pour toute la fin de la saison.

La Guadeloupéenne doit se faire opérer, ce lundi 19 avril, à la clinique Claude-Bernard, d'une rupture du tendon d’Achille gauche. La blessure est intervenue samedi, en plein rassemblement de préparation aux Jeux Olympiques de l'équipe de France féminine, lors d'une "opposition en condition de match" selon le communiqué de la Fédération française.

Orlane Kanor se voit privée de ses premiers JO, mais aussi de la fin de saison du Metz Handball qui dispute, ce samedi, la demi-finale de la coupe de France contre Brest puis cherchera, ensuite, à se qualifier pour la finale de Ligue féminine. "Orlane est un atout majeur, une de nos forces de frappe que l’on perd (...) Elle sera opérée par le chirurgien qui a opéré, Ivana Kapitanovic, Melvine Deba, Manon Houette et Laura Glauser", explique le Président du club, Thierry Weizman, dans un communiqué.

C'est un rêve qui s'écroule un peu. Je sais que la blessure fait partie de la vie d'une sportive et que, peut-être, ça me priverait d'une sélection, donc c'est une énorme déception (...) Je vais me faire opérer et ensuite je commencerai la rééducation. Je vais en profiter pour soigner tous les bobos que j'ai accumulés cette saison et au fil des années. Orlane Kanor