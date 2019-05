Metz Handball, une dernière coupe pour la route ?

Avec la Coupe de France, Marion Maubon et les messines ont un dernier titre à aller chercher cette saison.

Metz Handball a rendez vous ce samedi pour le dernier grand rendez-vous de sa saison : la finale de la coupe de France, à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy, face à Brest (18h45).

Le 40e rugissant

Championne de France pour la 23e fois la semaine passée, premières Françaises a avoir participé au Final Four de la Ligue des Champions, les Dragonnes veulent à tout prix terminer en beauté et décrocher un doublé coupe/championnat et le 40e trophée majeur de leur histoire.

"Il faut aller la chercher cette Coupe de France, confie l'aillière Marion Maubon toujours ambitieuse, j'ai très envie de faire un gros match la-bas pour le club et pour montrer à tous qu'on est une grande équipe et qu'on a fait une belle saison."

Mais même s'il n'y a pas vraiment eu de match entre les deux équipes rivale du moment sur la scène nationale (4 victoires cette saison pour Metz Handball, un succès pour le BBH dans un match pour du beurre en fin de saison régulière), le contexte de cette finale rebat quel que peu les cartes.

Les Bretonnes, tenantes du titres, espèrent sauver leur saison après leur élimination surprise en 1/2 finale des play-offs. Une mise au repos précoce qui leur a permis de recharger les batteries avant cet ultime rendez-vous.

Adieux de prestige

L'équipe de Manu Mayonnade de son côté achève son marathon de fin de saison, sans Manon Houette blessée, avec la même détermination et la même envie de rafler tous les titres qui sont à sa portée. "Ça va être un gros match. On aura pas l'appui de notre public mais les Messins seront là" assure l'arrière Gnonsiane Niombla en référence au contexte particulier de cette finale sur terrain neutre.

Les Dragonnes voudront aussi offrir un adieu de prestige à Béatrice Edwige qui disputera son dernier match sous les couleurs messines, comme Aleksandra Zych et Ekaterina Levsha. Quel plus bel endroit pour cela, que cette salle de Bercy transformée pour un jour en grande fête du handball ?

Vivez cette finale de Coupe de France en direct sur France Bleu Lorraine à partir de 18h avec une émission spéciale animée par Arthur Blanc et Clément Lhuillier.