Metz Handball veut rebondir face à Paris 92

Metz Handball enchaîne les sommets. Le premier, en Ligue des Champions samedi, s'est soldé par un échec face aux redoutables hongroises de Györ (33-29). Les Dragonnes ont à peine le temps de digérer cette première défaite de la saison, toutes compétitions confondues, qu'un autre défi se présente aux Arènes ce soir (20h30) : Paris 92. Une équipe qui, comme celle de Manu Mayonnade, a réalisé le sans faute avec 5 victoires en 5 matchs en Ligue Butagaz Energie.

"C'est une équipe qui joue un handball de qualité, très agressif, et qui va vouloir profiter de notre défaite pour nous enfoncer un peu plus et qui voudra s'affirmer sur le plan national" prévient l'entraineur messin qui compte sur la capacité de rebond de ses joueuses pour reprendre leur marche en avant. D'autant que les franciliennes, où figurent de nombreuses anciennes Dragonnes (Laura Flippes, Marie-Hélène Sajka, Gnonsiane Niombla, Lara González Ortega...) restent elles aussi sur une désillusion après leur élimination le week-end dernier au deuxième tour de la Ligue européenne face à Bera Bera (ESP).