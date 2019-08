Metz Handball : Xenia Smits sera indisponible "quatre à six mois"

Metz, France

Metz Handball va devoir une nouvelle fois prouver sa capacité d'adaptation. La mauvaise nouvelle était attendue depuis plusieurs jours, elle est désormais confirmée : l'arrière Xenia Smits va devoir se faire opérer de l'épaule. Cela faisait plusieurs semaines que la joueuse se plaignait de douleurs. "Elle a tenté de continuer un peu comme ça, explique le président et médecin du club, Thierry Weizman, mais les douleurs sont telles que ce n'est pas possible. C'est son choix, et nous le respectons."

Dans un premier temps, le club avait tenté de résorber la douleur en recourant à la technique de l'infiltration, mais sans succès. Ainsi, lors du premier tournoi de préparation de la saison, à Wittlich, la joueuse a été replacée au poste de pivot, pour moins solliciter son épaule. Et lors de la Panthera's Cup, deuxième tournoi de préparation, l'Allemande n'était même pas alignée.

Une défenseuse dans le viseur

Mais ces solutions ne pourront pas tenir sur le long terme, et Thierry Weizman sait qu'il va devoir envisager l'avenir proche sans Xenia Smits. "Manu Mayonnade, le coach, met en place et teste des solutions de défense originales. Il adapte le jeu aux joueuses qu'il a actuellement. Et bien sûr, nous avons demandé un joker médical et nous allons chercher à remplacer Xenia."

Le staff cherche avant tout une défenseuse expérimentée, plus qu'une grande shooteuse. En effet, avec le départ de Béatrice Edwige pour Györ, c'est tout le secteur central défensif qui se retrouve déplumé par cette blessure de la géante allemande.