L’association du Grand Nancy Métropole Handball tient un rôle primordial pour le maintien de l’équipe professionnelle en proligue. Outre son bataillon d’éducateurs, d’arbitres et de joueurs, elle remplit parfaitement le cahier des charges demandées par les instances du handball français.

Nancy, France

Pour la plupart, ils sont bénévoles au sein de l’association du Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) et ils permettent de maintenir l’agrément de leur équipe fanion chez les professionnels (proligue-2ème division). Pour cela, le cahier des charges de la Fédération Française de Handball doit être respecté à la lettre : «le règlement nous impose un certain nombre de dirigeants, d’éducateurs, d’arbitres et de joueurs, précise Maurice Bucquet, l’une des figures du club. Sans cette combinaison, l’équipe professionnelle passée en société anonyme sportive professionnelle depuis le 1er juillet 2017, ne pourrait pas être à ce niveau.» Toutes les actions menées par l’association sont destinées auprès des jeunes, avec la gestion des équipes allant de l’école de Handball jusqu’à la Nationale 3. Après s’être structurée, l’association du Grand Nancy Métropole a pour ambition de tirer vers le haut niveau ses joueurs. «Nous nous sommes organisés pour que toutes les équipes aient un d’encadrement performant afin d’amener les joueurs vers l’excellence, souligne Maurice Bucquet.»

Maurice Bucquet et les bénévoles du GNMHB réalisent un travail pédagogique remarquable auprès des jeunes du club - @GNMHB

Une refonte porteuse d’espoir pour l’association du Grand Nancy Métropole Handball qui voit plusieurs de ces éléments rejoindre les pôles espoir de Pont-à-Mousson et d’excellence à Strasbourg. Jason Muel en est la parfaite et dernière illustration. Appelé à plusieurs reprises par le coach des professionnels, Stéphane Plantin, ce pur produit de la formation nancéienne a endossé le maillot de l’équipe de France des - de 18 ans. «Il est intéressant de participer à cette évolution du club, lâche fièrement Lionel Deremarque, entraîneur de l’équipe des - de 15 ans. Par notre investissement, nous voulons aider l’équipe professionnelle à atteindre ses objectifs tout en faisant évoluer nos jeunes joueurs.»

Bien que indépendante juridiquement, l’association Grand Nancy Métropole Handball et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) avancent collectivement pour conduire enfin pour la première fois de son histoire, le club dans l’élite du handball français (LNH).

