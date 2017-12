Montpellier, France

On ne pouvait pas rêver mieux : un dernier match de l'année 2017entre les deux rivaux du championnat de France de Hand masculin, Montpellier Handball et le PSG Handball à l'Arena de Montpellier, ce soir à 20h45. Le match se joue à guichets fermés, les 9500 places se sont vendues en moins de 10 jours .

Les superlatifs ne manquent pas : c'est un match au sommet , match évènement , match de l'année et peut-être le match du titre . Montpellier est actuellement leader du championnat avec 23 points , le PSG est second avec 19 points soit 4 points de retard . Même si on n'est qu'à la moitié de la saison, une victoire des handballeurs montpelliérains ce jeudi soir leur permettraient de creuser l'écart et de reléguer les parisiens à 6 points .

Paris à plus à perdre que Montpellier ce soir

En cas de défaite, Montpellier perdra un peu de son matelas mais est assuré de terminer l'année en tête du championnat, "c'est déjà une satisfaction en soit, pour Patrice Canayer, l'entraineur montpelliérain, qui savoure cette inversion des rôles, Montpellier devant, Paris derrière, c'était un peu plus rare ces dernières années." et le coach montpelliérain ajoute " la question qui me préoccupe c'est de savoir qui sera vainqueur de cette confrontation, plutôt que qui part favori avant la confrontation ?"

"Il ne faut pas avoir peur, et on n a pas peur de Paris "

dernier entrainement © Radio France - Pascale Viktory

Des anciens aux plus jeunes, les joueurs montpelliérains sont prêts à relever le défi . Déterminés mais sans se mettre la pression pour le plus expérimenté du groupe, le capitaine montpelliérain Mickael Guigou "C'est un match qui va determiner pas mal de choses, surtout si on le gagne, en tout cas on se prépare pour." " On va pas parler d'envie", ajoute un des autres anciens du groupe le slovène Vid Katvicnik _"_on a tous envie, peut être trop ..si on est tous chacun performant, on peut gagner mais si on est dans une mauvaise journée ...", il hesite" après on a pas besoin de parler de ça ." Pour Jean-Loup Faustin, un des jeunes de l'effectif, c'est presque un baptême du feu, ce sera son 1er Montpellier- Paris avec du temps de jeu , "s'il y en a un qui n'est pas motivé de jouer contre Paris alors il y a un problème, dit il avec un brin d'ironie , nous on a une carte à jouer et on va la jouer à fond " et "sans complexe", conclut l' entraîneur montpellierain "Paris n'a pas peur de Montpellier, on n' a pas peur de Paris , il ne faut pas avoir peur, respecter cette équipe qui est redoutable en Coupe d'Europe , cette équipe là du PSG peut nous battre , mais nous aussi on peut les battre."

"déterminés, motivés et sans complexe"les montpelliérains prêts à relever le défi Copier

Si l'histoire se répète, ça pourrait se jouer à un but près, en 2015 c'est Montpellier qui avait gagné 32 à 31, en février dernier, c'est Paris qui avait gagné à l'Arena 34-33.

Montpellier privé de son pivot international Ludovic Fabregas ,qui souffre d'une thrombose au bras droit ,dont la convalescence s'annonce plus longue que prévue entre 3 mois et 6 mois, a recruté un joker médical en la personne de l’égyptien Mohamed Mamdouh qui jouait à Aix en Provence et qui est qualifié pour le match de ce soir.