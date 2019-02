Michaël Guigou à l'Usam, c'est fait !

Nîmes, France

"Ce vendredi 22 février restera un jour historique pour l'Usam Nîmes Gard". Dans un communiqué, le club officialise avec ces mots la signature de la star du handball en provenance de Montpellier, Michaël Guigou. Elle sera formalisée lundi 25 février en milieu de matinée, à l'occasion d'une conférence de presse.

Double champion Olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe : celui qui possède l'un des plus beaux palmarès du hand français vient à Nîmes avec de grosses ambitions pour le club, dans lequel il assurera ensuite sa reconversion.

Un "Jedi" pour les jeunes "Padawans"

A 37 ans, Michaël Guigou a encore beaucoup de choses à dire sur un terrain et surtout une expérience sans égal ou presque à communiquer à ses futurs jeunes partenaires. Une sorte de "Jedi" qui transmettra sa science du hand aux petits "Padawans", comme l'avait joliment imagé le président David Tebib sur France Bleu Gard Lozère, deux semaines avant l'annonce officielle.

Mais cette fois donc, c'est sûr, Michaël Guigou fera bien partie de la Green team pour les deux prochaines saisons. D'abord en tant que joueur (ailier ou demi-centre), et les deux années suivantes au moins, non pas comme entraîneur (comme on aurait pu l'imaginer) mais comme ambassadeur du club.

C'est lui qui ira porter l'image de l'Usam à l'extérieur du Parnasse. Un sacré atout pour séduire de futures recrues, mais aussi de nouveaux partenaires financiers. Sans l'ombre d'un doute, avec l'arrivée de Michaël Guigou, l'Usam entre dans une autre dimension.