Michaël Guigou toujours vert et joueur de l'Usam Nîmes pour une saison supplémentaire

Michaël Guigou repart pour un tour. L'ailier de l'Usam, qui fêtera ses 40 ans en janvier prochain, a annoncé ce jeudi qu'il s'engageait avec la "green team" pour une saison supplémentaire. Ce sera donc sa troisième et, en principe, dernière saison sous les couleurs usamistes. A la fin de sa carrière, sauf surprise, il deviendra ensuite ambassadeur du club.

Malgré son âge, Michaël Guigou se sent prêt à poursuivre l'aventure pour beaucoup de bonnes raisons : "Tout simplement le plaisir que je prends sur le terrain et dans le vestiaire, le plaisir que j'ai envie de partager aussi avec le public qui nous a énormément manqué cette année. Et puis, physiquement aussi ça va bien, je me sens complètement capable de faire cette saison".

Par ailleurs, le club a également annoncé la signature de Boïba Sissoko. L'actuel capitaine de l’US Créteil rejoindra l'Usam en juillet 2022 jusqu’en 2025. Auteur de 117 buts en 24 matchs, l’ailier gauche de 27 ans réalise la meilleure saison de sa carrière.

l'Usam accueille Ivry ce samedi. En cas de victoire les Usamistes seraient officiellement qualifiés pour la coupe d'Europe la saison prochaine. Cette rencontre marquera aussi le retour du public au Parnasse avec toutefois une jauge limitée à 800 spectateurs.