Michel Amico, ancien président historique de la JDA Dijon Handball, est décédé

Le club féminin de la JDA Dijon Handball annonce ce mercredi la mort de Michel Amico, président du club entre 1996 et 2014. Il avait longtemps oeuvré pour professionnaliser le club dijonnais.

C'est un pionnier du handball féminin dans la région qui disparait. Michel Amico est mort mardi 10 mai à son domicile de Saint-Julien, annonce le club de la JDA Dijon Handball sur sa page Facebook. Il avait fondé le Cercle Dijon Bourgogne (CDB), ancêtre de la JDA Dijon Handball, en 1996. Il en était resté à sa tête jusqu'en 2014.

Un investissement personnel

"Michel a notamment participé au développement du handball féminin dijonnais avec la création du CDB en 1996 et de sa structure professionnelle quelques années plus tard", rappelle le club. "Cet homme, au grand cœur, quasiment inconnu dans le milieu des dirigeants du handball local, avait osé relever ce grand défi. Il a su impulser des relations humaines propres à notre club, qui lui font honneur et respect."

La JDA Dijon Handball rappelle aussi que Michel Amico avait investi personnellement dans le club durant ses premières années. Une cérémonie est prévue samedi au funérarium de Mirande et un hommage lui sera rendu pour le dernier match de l'équipe 1 de la JDA le 21 mai contre Mérignac.