Michaël Guigou à Nîmes ? Un futur jedi pour l'USAM, le mariage est presque fait

Nîmes, France

Le handballeur montpelliérain Michaël Guigou,en rupture avec son club de toujours, le MHB, pourrait bien aller jouer à Nimes. En tout cas si l'on en croit le président du club gardois, David Tébib n'a pas tari d'éloge sur l'ailier international lors d'une conférence de presse ce mardi. Rien d'officiel pour l'instant ,mais la signature de la star montpellieraine de 37 ans n'est peut être qu'une question de jours.

"Il pourrait être le jedi qui transmet aux padawans."

"Michaël Guigou, c'est un joueur de dimension qui dépasse le simple hand ball, c'est un joueur emblématique, un des sportifs les plus appréciés par les Français, explique David Tébib. Imaginez si demain il traverse le Vidourle, et qu'il enflamme le Parnasse ! Ce serait merveilleux pour les partenaires et pour les supporteurs. Moi ce qui m'intéresse c'est de le voir se fondre dans un collectif et d'être dans un rôle de jedi et de transmettre aux padawans. Ce serait extraordinaire."

"Une belle histoire d'amour à écrire pour la Saint-Valentin"

"Il y a un pourcentage de chance élevé pour qu'il vienne, mais tant que c'est pas signé, il faut être mesuré. Mais j'espère qu'on aura un dénouement heureux dans quelques jours. Ce serait fabuleux pour la Saint-Valentin d'écrire cette belle histoire d'amour."

L'USAM a également annoncé que le capitaine Julien Rebichon et l'ailier international égyptien Mohamed Sana ont résigné chacun pour trois saisons supplémentaires..