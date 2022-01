Migna Touré : "Le basket 3x3 ? Un coup de foudre et une révélation"

Basketteuse du BLMA et internationale française, femme engagée sur plusieurs fronts, Migna Touré s'emploie notamment à développer et promouvoir le basket 3x3 dont elle est l'une des grandes ambassadrices. Une discipline testée lors des derniers JO et qui reviendra pour Paris 2024.

Découvert par le grand public lors des derniers JO où il faisait pour la première fois son apparition à ce niveau, le basket à trois contre trois, pratiqué sur demi-terrain, a impressionné et séduit bon nombre de téléspectateurs, au mois de juillet. La discipline, en plein essor, fera d'ailleurs son retour sur la scène olympique lors de Paris 2024.

Porte drapeau de ce sport intense et spectaculaire, depuis plusieurs années, l'actuelle joueuse de Montpellier Migna Touré nous parle de sa passion et de son envie de le voir se développer. Titulaire d'un diplôme d'enseignante d'éducation physique et sportive, la jeune femme de 27 ans a même créé une académie qui lui tenait à coeur, l'été dernier, ouverte aux plus de quinze ans, visant à "offrir aux jeunes l’opportunité de développer techniquement et physiquement leurs aptitudes, grâce au basket 3x3."

A quand remonte le début de votre relation avec le basket 3x3 ?

Depuis toute petite, en fait, car le basket 3x3 est une discipline de rue. Et moi, j'adore jouer. J'ai toujours pris mon ballon pour aller sur les playground. On faisait des un contre un, des trois contre trois. J'ai donc naturellement été orientée vers cette discipline. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire une initiation, avec les règles telles qu'on les connaît, à l'Insep. Cela a vraiment été un coup de coeur, une révélation. C'était en 2012. Et ça a continué après, en 2015, alors que je faisais partie du club de Landerneau. Malheureusement, j'étais blessée. Mais comme j'étais étudiante, à ce moment là, j'ai retrouvé la compétition avec les championnats universitaires de basket 3x3, qui ont eu lieu à Poitiers en 2015. C'était vraiment trop bien. Pour moi, c'était déjà une grande victoire parce que je retrouvais le basket et la compétition, ensuite parce que j'étais guérie, et une troisième parce que je m'étais régalée. Il y avait du niveau, une bonne ambiance, et le cadre était vraiment top. Au delà du coup de coeur, ça a été le coup de foudre. L'année d'après, j'ai été appelée avec le groupe France. S'en sont suivis plusieurs réussites et plusieurs échecs.

A quel moment le basket 3x3 a-t-il pris son envol, en France ?

Dans d'autres nations, c'est fortement développé. En France, on est encore "rookie". On a une belle marge de progression et de développement vis à vis de cette discipline qui a un superbe avenir. Je dirais qu'il y a eu un essor depuis cette année. Cela me fait presque chier de le dire, parce qu''en réalité, ce n'est pas que depuis cette année qu'on peut voir du 3x3, voir du beau basket et du beau jeu. Que ce soit en France et à l'étranger. Mais c'est vrai que les JO et le TQO (Tournoi de Qualification Olympique) ont permis de mettre cette discipline un peu plus en avant, aux yeux des français.

Migna Touré lors des JO face au pays hôte © AFP - Philippe Millereau

Le plaisir et les sensations avec le basket à trois sont-ils les mêmes que dans le basket à cinq ?

Ce sont vraiment deux disciplines différentes. Le basket 3x3 est une discipline qui se joue sur demi terrain. Ca peut paraître petit, mais en fait, c'est un espace énorme, parce que nous ne sommes que trois. Ca se joue en douze secondes, on n'a donc les situations de tir qu'une seule fois. Il faut être agressif, polyvalent, costaud. Cela va très, il faut transiter, il faut être solidaire. Tout le monde a une part de responsabilité, dans ce jeu. Moi, perso, j'adore. Parce que tu as un demi terrain pour toi, pour t'exprimer. En attaque, à travers du tir, du un contre un, des passes. Et en défense, c'est vraiment un duel. C'est ce que j'aime dans le basket : la notion de duel, c'est soit toi, soit la personne en face.

Etes-vous le porte drapeau de la discipline en France ?

Oui, en France mais pas seulement. Aussi à l'échelle mondiale. Je suis très honorée. Et c'est d'ailleurs incroyable. J'y suis arrivée incognito. Et aujourd'hui, je suis clairement ambassadrice, si ce n'est l'égérie, entre guillemets. C'est une fierté, mais aussi une mission. A travers mon parcours, mon jeu et mon expérience, j'essaie d'inciter les gens à pratiquer. Déjà, s'ils pratiquent le basket, c'est une victoire. Mais s'ils font du basket 3x3, c'est un plus. Je suis la mieux placée pour le savoir. Le basket 3x3 te permet de te développer : au niveau de la confiance, des fondamentaux, de la responsabilité. Donc oui, c'est vraiment bien.

Peut-on pratiquer le basket 3x3 dans tous les clubs de haut niveau, aujourd'hui ?

Il n'y a pas besoin d'être un club de haut niveau. Il suffit juste d'avoir un terrain et un ballon. C'est un argument, selon moi. C'est une discipline qui peut accueillir tout type de public. Il faut simplement de la volonté, se lancer, et un petit peu de curiosité. C'est une discipline qui rassemble beaucoup de monde. Et puis ce qui est bien, c'est que peu importe ton profil et ton niveau, tu existes dans le cadre du basket 3x3.

Avez-vous converti certaines joueuses de Montpellier, notamment des jeunes ?

Je ne dirais pas que je les ai converties, mais ce qu'on a pu faire avec les équipes nationales a mis ce sport en lumière et a incité des jeunes à nous suivre. Ici, il y a notamment Ana-Maria Filip qui est avec moi. C'est une famille. Et le but, c'est qu'on soit le plus nombreux possible.

Migna Touré évolue au BLMA depuis 2020 © Maxppp - JM Garcia

Pour faire grandir le nombre d'adhérents et d'adeptes, vous avez aussi créé la Lokosso Academy : en quoi consiste-t-elle ?

Ce sont plusieurs années de travail sur le projet, même si le Covid-19 a retardé les choses, mais ça nous a permis de les peaufiner. C'est un camp ouvert à tout type de participants, de minimes jusqu'à 23 ans et même au-delà. On s'intéresse aux besoins des jeunes basketteurs. Je me suis mis à leur place, je me suis demandé ce que j'aurais aimé à leur âge. Ce projet, je l'ai construit avec tout un staff : des coachs, y compris individuels, des kinés, des préparateurs physiques, etc. Notre intervention va au-delà du basket, l'idée est de donner une vision sur l'avenir et les possibilités pour un jeune. Comme je l'ai dit, le basket 3x3 responsabilise, et c'est donc dans cette dynamique que l'on a mis en place le projet. Nous proposons des stages d'une semaine ou deux, au sein de la plateforme TSF (Tremplin Sport Formation), à Voiron, en pension complète. Il n'y a pas de limite, mais nous tablons sur 24 jeunes pour chaque session, afin de permettre une véritable individualisation. Et puis nous travaillons sur la possibilité d'exporter l'académie ailleurs, dans d'autres villes et toute l'année.

Migna Touré a fondé une académie de basket 3x3 l'été dernier - Lokosso Academy

Vous êtes donc engagée sur le terrain associatif : je me suis laissé dire que c'était dans l'ADN familial, et notamment maternel. C'est vrai ?

Oui. Il y a plusieurs années, ma mère a créé une association humanitaire (Sabouniuma) qui vient en aide aux populations éloignées des soins médicaux et de l'instruction, dans le petit village de Gouana, près de Bamako, au Mali. On a créé une maternité, qui est désormais indépendante, et une école maternelle qui accueille les enfants nés aux sein de la maternité. Je soutiens ma mère, mais aussi mes amis engagés dans d'autres projets. C'est le cas de Abi Gueye, notamment, qui a créé l'association Terang'Aby pour les femmes au Sénégal. Il y a aussi l'association Grow, qui permet, dans toute l'Afrique de l'Ouest, de former des femmes en langue natale dans les métiers nécessaires au développement et à l'autonomie d'un pays. La formation se fait via le digital, avec une application qui a été créée.

Paris 2024 est-il déjà dans un coin de votre tête ?

Moi, je fonctionne avec des objectifs. Paris 2024, c'est déjà demain. En tant que nation, j'espère qu'on va se préparer à la hauteur de cet événement. Ce que je retiens de Tokyo, c'est que les Jeux sont la plus plus grosse échéance, le plus gros tournoi qui puisse exister. Je n'ai jamais vu un tel niveau, dans tous les domaines du sport, c'était incroyable. Je reste une compétitrice, je suis assez frustrée d'avoir terminé quatrième. Mais je me dis que ça reste une leçon et une expérience qu'on aura en plus, par rapport à certaines, pour essayer de faire le meilleur résultat lors de Paris 2024. Et je le répète, c'est déjà demain.

Pour autant, vous serez peut-être appelée avec l'équipe de France à cinq plutôt qu'à trois ?

C'est une chance de pouvoir se dire qu'on se réengage dans une campagne olympique, une chance d'avoir déjà participé aux JO. Moi, je suis engagée à l'heure actuelle avec le basket 5x5. Mais peu importe le terrain, la sélection fera son choix, et je me donnerai à fond quoi qu'il arrive.