Mikica Maksic est le nouvel entraîneur de la JS Cherbourg handball

Près d’un mois après la mise à l’écart de Sébastien Leriche, la JSC a nommé son remplaçant : Mikica Maksic dit "Max" un franco-serbe de 42 ans.

Jogging JSC et écharpe mauve sur les épaules, Mikica Maksic s’est déjà fondu dans le moule cherbourgeois. Le franco-serbe de 42 ans a été présenté ce lundi à la presse, en présence du président du club Vincent Ferey. Et la réunion a commencé par une petite mise au point sur la prononciation :

Vous pouvez aussi l’appeler « Max ». C’est d’ailleurs comme cela que les joueurs de la JSC le surnomment depuis son arrivée dans le Cotentin au début du mois. Cet ancien demi-centre a un beau passé de joueur. Il a notamment évolué en D1 avec Aurillac. Le CV de entraîneur est, pour l’instant, un petit peu plus mince. Mikica Maksic possède une expérience en N1 (avec Bruges), il a aussi fait partie du staff de l’équipe de Serbie féminine de handball.

Ce n’est pas l’entraîneur au nom le plus ronflant, mais Vincent Ferey, le président de la JSC fait confiance à son nouveau coach pour relancer les mauves :

« C’est un ancien joueur. Ça compte vis-à-vis du groupe. Quand vous avez été joueur pro, vous êtes plus à même de savoir comment réagissent les joueurs professionnels aujourd’hui, ce qu’ils attendent et ce qui va les faire vibrer »

Mikica Maksic se présente comme un entraîneur « dur, mais juste ». Avant de signer à la JSC, il a visionné plusieurs rencontres des Mauves. Ses conclusions sont sans détour :

« Les joueurs avaient perdu confiance. Il manque de la combativité, de la cohésion et le sens des responsabilités. Avec le mode d’entrainement que j’ai, chaque joueur sait quel rôle il doit avoir et ça va faciliter les choses pour l’avenir et développer le jeu».