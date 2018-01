Mont-de-Marsan, France

Les Landaises craignaient un peu leurs adversaires du soir : du costaud ces Slovaques, habituées jusqu'à récemment, à batailler en Euroligue, à l'échelon supérieur. Mais ce sont les filles de Basket Landes qui ont pris le meilleur ce jeudi soir à l'espace François Mitterrand. Elles s'imposent 69 à 55 en 16e de finale aller de l'Eurocoupe.

Il faut dire que BL est parti sur les chapeaux de roue, avec un premier quart temps exceptionnel remporté 26 à 8. Pendant tout le reste de la rencontre, les Landaises répondent plutôt bien au défi physique des Slovaques, elles maintiennent le rythme et rétablissent l'écart lorsque leurs adversaires grignotent un peu leur retard.

Un match retour difficile en perspective

"Une très belle victoire, se félicite la coach landaise, Cathy Melain, surtout que c'est une équipe qui tient la route. C'était important que nous, on se mette au niveau. C'était difficile de retour de la trêve." Pas de triomphalisme pour autant de la part de la coach : "C'est bien beau d'avoir gagné ici avec plus de dix points d'écart, mais il y a un match à aller jouer là-bas, elles vont nous attendre, elles sont vexées et c'est bien normal donc on a fait un pas, maintenant il faut faire le second et il ne va pas être si évident que ça".

On s'est mises dans les conditions qu'il faut pour se qualifier - Alexia Plagnard

La meneuse de BL, Alexia Plagnard, est bien du même avis. Plutôt satisfaite de la prestation de l'équipe, de retour de vacances, "mais pour le match retour, ça va quand même être très difficile. Elles vont nous attendre dans le combat. Il faudra défendre très fort et surtout tenir tout le match".

Ce match retour, ce sera le jeudi 11 janvier à 18 heures, à Kosice, en Slovaquie. Avant cela, autre grand rendez-vous pour Basket Landes, en championnat cette fois : les Landaises reçoivent Lattes-Montpellier, ce dimanche, à 15h30 à l'espace François Mitterrand. Match de la 11e journée de Ligue féminine.