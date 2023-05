"Mon émotion a commencé à monter alors que le match n'était pas fini" : les volleyeurs illacais sacrés à Mende

De retour en terre girondine avec la coupe de Ligue B, l'équipe masculine de volley de Saint-Jean-d'Illac est encore sur son petit nuage ce dimanche. La veille, les joueurs ont été sacrés champions de Ligue B, après avoir battu Mende lors du match retour de la finale (3-1). Cette journée est gravée à jamais dans la tête de Maxime Hervoir, réceptionneur/attaquant : "Ça a été très long d'attendre le match. Parce qu'il y avait du stress, on avait hâte de jouer cette finale et après, ça a été intense dans l'affrontement". Selon le joueur, l'équipe de Mende était au rendez-vous, mais Saint-Jean-d'Illac a réussi à conserver l'avantage : "On a fait une belle partie et derrière, il y a forcément l'explosion de joie et on en a bien profité et on va encore en profiter cette semaine".

Pour Lucas Lilembo qui évolue au poste de pointu, cette équipe est très soudée : "on n'est pas que des coéquipiers, on est des amis, maintenant on est liés à jamais avec ce titre". Corentin Phélut a été désigné meilleur joueur du match (MVP) : "Il restait trois, quatre ou cinq points et c'est là où j'ai perdu un peu ma concentration et l'émotion qui a commencé à monter alors que le match n'était pas fini. Il fallait rester concentré. J'ai commencé à comprendre et même en regardant tous les gars, que ça a commencé à être sérieux et que le moment tant attendu allait arriver."

Les joueurs seront présents ce mardi à 19 heures Espace Quérandeau à Saint-Jean-d'Illac pour rencontrer leurs supporters et fêter la victoire avec eux.