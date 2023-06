Monaco remporte son premier titre de Champion de France de basket

Il fallait finir le travail après une saison folle, et c'est chose faite ! La Roca Team a remporté jeudi le troisième match des finales de Betclic Elite (85-92) face aux Metropolitans 92 et devient championne de France. L'AS Monaco basket avait survolé la saison régulière du championnat, et réalisé un historique parcours en Euroligue se hissant sur la troisième marche du podium, elle conclut cet exercice 2022-2023 par son premier titre national.

Pour sa 4ème finale du championnat de France en 6 saisons, la Roca Team n'a pas fait les choses à moitié en remportant la série trois manches à 0 face aux Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois.

Et pourtant le match n'avait pas bien démarré pour les monégasques, menés 21-9 après à peine 5 minutes de jeu. Un écart maintenu la plupart du match par les coéquipiers de Victor Wembanyama pour son dernier match en France. Mais les joueurs de Rochers se sont arrachés pour revenir dans les 5 dernières minutes pour passer de 81-76 pour les Mets 92 à 85-92 en leur faveur.

C'est le premier titre de champion de France élite de l'AS Monaco Basket.