L'USO Mondeville Basket se mobilise pour son centre de formation

Le club de basket féminin de Mondeville reprend l'entraînement ce lundi après la perte de l'agrément de son centre de formation. Une décision dure à encaisser pour un club qui mise depuis deux décennies sur sa filière et qui a placé neuf de ses joueuses dans les sélections nationales jeunes cet été.

Au moment où Marine Johannès décroche le bronze aux JO de Tokyo et où neuf jeunes Mondevillaises passent l'été dans les sélections françaises, l'USO Mondeville voit son centre de formation perdre son agrément.

Relégué en Ligue 2 féminine en 2019, le club de Basket normand avait un an pour éviter cette décision de la Fédération Française. Il avait obtenu une première dérogation, il n'en aura pas de seconde malgré le contexte sanitaire et les championnats tronqués.

Cette perte d'agrément est jugée d'autant plus dure par le club que si Mondeville était un club masculin, il n'aurait pas ce problème. Les textes ne sont pas les mêmes en Pro B.

"Les garçons ne sont pas logés à la même enseigne, estime le président de l'USOM Basket Olivier Liberge. C'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver au deuxième niveau du basket masculin mais qui malheureusement arrive au niveau du basket féminin. C'est donc essayer de faire bouger les lignes pour que la décision soit revue et que cela serve à tous les clubs français à l'avenir."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans un communiqué, le club de l'agglomération caennaise place ce recours sur le plan de l'égalité homme/femme. Il rappelle également le pedigree d'un centre qui depuis 1998 a formé 200 jeunes basketteuses et obtenu six coupe de France et sept titres de champion de France en moins de 18 ans.

"Cette perte d'agrément change beaucoup de choses, explique le coach de l'USO Mondeville Romain Lhermitte, parce que déjà l'équipe de Nationale 2 Espoirs va être rétrogradée en Nationale 3 alors qu'elles sont premières - deuxièmes du classement depuis quelques années. Ne pas avoir l'agrément signifie aussi que les joueuses n'auront plus les avantages des sportives de haut niveau pour passer leur BAC et autres. Ne pas avoir ce label posera aussi soucis auprès des différentes institutions en terme de subventions."

A terme, cela peut également jouer sur l'attractivité du centre auprès des jeunes joueuses. Le club a demandé un recours gracieux auprès du comité olympique français et cherche un soutien des instances politiques locales. Il a obtenu également sur les réseaux sociaux le soutien de plusieurs de ses anciennes joueuses.