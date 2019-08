Romain Lhermitte, coach de Mondeville : "Tout le monde est motivé et reboosté"

Caen, France

Romain Lhermitte coachera pour la septième saison de suite l'USOM Basket mais pour la première fois depuis 23 ans son équipe n'évoluera par en Ligue Féminine mais en Ligue 2.

Romain Lhermitte, comment vous sentez-vous et comment va le club de Mondeville près de trois mois et demi après sa relégation en Ligue 2 féminine?

Aujourd'hui on a digéré. On s'est fait à l'idée de jouer en Ligue 2. On est à 100%, prêt à aller dans cette division qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui est vraiment une inconnue. Mais on est prêt à aller se battre et à essayer de faire le mieux possible en tout cas pour espérer pouvoir retrouver l'élite.

On sait que cela va passer par plein de chose mais en tout cas tout le monde est motivé et bien reboosté.

L'objectif, c'est la remontée immédiate?

Tout le monde voudrait que l'on remonte immédiatement. Moi aussi. Avant il va falloir gagner des matchs. On va prendre notre temps. On va travailler, voir comment l'équipe se comporte. Aujourd'hui l'équipe est remaniée comme elle ne l'a jamais été. Il ne nous reste en joueuses professionnelles de l'an passée que Kim (Gaucher).

On a quand même un gros chantier. On part de plus loin par rapport à des concurrents directs comme Angers par exemple qui a gardé une vrai ossature. On va prendre les choses une par une et puis après le but est d'être le plus compétitif et d'être le meilleur possible. Après, il faut gagner les matchs.

En Ligue Féminine, les saisons précédentes, vous deviez vous battre avec un effectif extrêmement juste pour le maintien. Avez-vous cette saison les moyens nécessaires pour pouvoir jouer la montée?

On ne m'a pas donné plus de moyens que je n'en avais avant. C'est pour cela qu'aujourd'hui on n'a que six joueuses professionnelles en comptant Ewl (Guennoc).

Je peux encore recruter une joueuse. Maintenant, ce n'est pas facile de recruter en Ligue 2. On va dire que c'est moins sexy. Du coup, il faut faire attention. La grande différence, c'est qu'en Ligue 2 on peut vraiment s'appuyer sur nos jeunes. On a une génération qui est exceptionnelle, que j'ai envie de mettre sur le terrain et qu'elles puissent s'éclater en Ligue 2.

C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur mais là en Ligue 2 elles vont vraiment pouvoir s'exprimer pleinement. On en a cinq du centre de formation plus Ewl qui est passée pro.

L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur elles. Grâce à elles, contrairement aux autres équipes et aux années passées, on a sans doute un meilleur banc.

Il existe toujours cette règle des moins de 23 ans en ligue 2 et les autres équipes se doivent de s'armer avec des joueuses de moins de 23 ans. Nous, pour le coup, on a des joueuses de moins de 19 ans parmi les meilleures de France. Ce sont des joueuses internationales jeunes. Tout le monde n'a pas ça sur son banc. C'est ça notre grosse force cette saison.