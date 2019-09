Mondial 2019 de basket : les Bleus visent la médaille contre l’Australie

Après leur défaite ce vendredi, 80 à 66, face à l’Argentine, les basketteurs français visent désormais la médaille de bronze ce dimanche à 10h contre l'Australie à Pékin. Une place sur le podium, ce n’est arrivé qu’une seule fois pour les Bleus en Coupe du Monde, c’était en 2014 en Espagne. Se remobiliser sera compliqué après la déception car l'espoir était grand après le succès historique sur les États-Unis, le premier remporté par la France contre les joueurs de la NBA. Compliqué aussi parce que les basketteurs australiens seront motivés, eux qui n'ont jamais eu de médaille au niveau mondial et qui ont battu la France lundi dernier au deuxième tour (100-98).

"Une médaille validerait la naissance de cette équipe de France" - Vincent Collet, entraîneur de l'équipe de France de basket

Dans le groupe présent en Chine, ils sont seulement trois à avoir participé au Mondial en 2014, où les Bleus étaient montés sur le podium pour la première fois : Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert. Pour le capitaine Nicolas Batum, "ça peut n'arriver qu'une fois dans une vie d'avoir une médaille dans une Coupe du monde. Il faut tout faire pour que ceux qui n'en ont pas encore en aient une. On ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite." Et face à l’Australie, c’est la motivation qui devrait faire la différence pour le capitaine des Bleus, "la fatigue est la même des deux côtés, ça ne sera pas forcément tactique non plus. Il faudra faire ce qu'on a fait depuis le début. Il ne faut pas résumer notre tournoi à ce qui s'est passé contre l'Argentine, ce serait un peu triste par rapport au travail qu'on a effectué."

Pour l’entraîneur Vincent Collet, "une médaille validerait la naissance de cette équipe de France. Autant à l'Euro-2017 on avait raté ça, autant là on a construit une nouvelle équipe qui a un avenir. Pour moi, demain (dimanche), c'est le début des Jeux olympiques." Les Bleus se sont en effet qualifiés en terminant deuxième Européen de ce Mondial. Tombeurs de la France en demi-finale, les Argentins joueront eux le match pour l'or face à l'Espagne ce dimanche à 14h.