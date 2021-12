Mondial-2021 de handball : les Françaises à 60 minutes d'un immense exploit

Le doublé pour les handballeuses françaises ? Déjà championnes olympiques à Tokyo il y a quatre mois, elles affrontent ce dimanche à 17h30 la Norvège en finale du Mondial-2021 après avoir vaincu les Danoises vendredi.

C'est la troisième rencontre en finale de grands championnats entre Françaises et Norvégiennes en l'espace de cinq ans. En 2017, la finale de la Coupe du monde s'était conclue sur une démonstration française (22-20) à Hambourg. Le dernier duel, l'an passé à Herning au Danemark, avait tourné à l'avantage des Scandinaves lors de l'Euro-2020.

Une demi-finale poussive

"On les connaît très bien. C'est une équipe où il n'y a pas de remaniement. On va les étudier, mais je suis concentré sur notre capacité à mieux jouer" que lors de la demi-finale, a expliqué le sélectionneur Olivier Krumbholz. La qualification a été arrachée de haute lutte contre le Danemark (23-22 en prenant l'avantage à moins de quatre minutes de la fin), "avec les tripes" comme l'a souligné la capitaine des Bleues Coralie Lassource, au terme du match le moins abouti de la compétition, de l'avis de l'ensemble des joueuses. "Si on ne retrouve pas de la qualité de jeu, ça va être très difficile. Si on joue comme on a joué hier, on perdra contre la Norvège", reconnaît Olivier Krumbholz.

On est une bande de sauvages qui a faim d'or

"L'objectif c'est d'aller le plus loin possible", a affirmé Estelle Nze-Minko, arrière-gauche de l’équipe de France féminine de handball ce dimanche sur franceinfo. "On a assurément une médaille mais comme on est une bande de sauvages qui a faim d'or, c'est la médaille d'or qu'on va aller chercher aujourd'hui, c'est ça qu'on attend", a-t-elle ajouté.

"On a l'énergie de l'importance de ce match", a assuré Estelle Nze-Minko, malgré le "peu de répit" que les joueuses françaises ont eu depuis leur titre de championnes olympiques, il y a seulement quatre mois et "la pression" d'un "tel enjeu" et d'un tel adversaire. "C'est un adversaire qu'on connaît bien, qu'on respecte, car ces dernières années il y a eu beaucoup de finales France-Norvège, c'est beau, cela veut dire qu'on fait partie des meilleures équipes mondiales", s'est-elle félicitée. "Galvanisée par l'enjeu", elle a promis "de faire ce qu'il faut faire".

Les cardiaques accrochez-vous, parce que ça va être chaud

"Les cardiaques accrochez-vous, parce que ça va être chaud", a-t-elle lancé avec humour, estimant que le match va se jouer "à un ou deux buts, comme d'habitude" et comme cela fut le cas lors de leur victoire sur le fil (23 à 22), vendredi soir, face au Danemark. "On aimerait bien gagner tous nos matchs de 10 buts mais les matchs dont on se souvient le plus, ce sont les matchs difficiles", a-t-elle relativisé.

Cette finale est l'occasion pour les Bleues de réaliser un exceptionnel doublé international quatre mois et demi après le sacre olympique, un exploit que seules les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008) sont parvenues à réaliser par le passé.

Où voir la finale ?

La finale, commentée par Grégoire Margotton et Nodjialem Myaro, sera retransmise sur TF1, à partir de 17h30. Elle sera aussi retransmise sur BeIN Sports.