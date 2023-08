Mondial de basket 2023 : la France éliminée dès le premier tour par la Lettonie (86-88)

Terrible désillusion pour l'équipe de France de basket. Les Bleus, favoris, ont été éliminés du Mondial 2023 ce dimanche par la Lettonie (86-89) à Jakarta (Indonésie). Les Bleus, écrasés en ouverture par les Canadiens (95-65), ne peuvent plus rejoindre à l'une des deux premières places du groupe H le Canada et les Lettons (deux victoires chacun).

En tête, les Bleus ont craqué dans les dernières secondes

Ils menaient pourtant de 12 points à l'entrée du dernier quart-temps (74-62) mais ont vu les Lettons passer devant pour la première fois du match à 37 secondes de la fin (87-86) avant que Sylvain Francisco ne manque, à trois points, le tir de la victoire à la sirène. Le meneur était sur le terrain, car la France, qui figure sur les trois podiums internationaux actuels (3e du Mondial-2019, finaliste des JO-2021 et de l'Euro-2022), était privée du titulaire du poste Nando De Colo.

Le joueur de l'Asvel, l'un des cadres des Bleus au Mondial avec quasiment toutes leurs forces vives, a rejoint le vestiaire à cinq minutes de la fin après une deuxième faute technique, synonyme de disqualification. Il a dû quitter ses partenaires pour un geste d'humeur alors qu'il bénéficiait d'une faute.

Trop de ballons perdus

"À chaud, c'est une grosse déception. On a craqué mentalement, on a craqué physiquement, on n'a pas été ensemble", a déclaré Nicolas Batum au micro de la chaîne BeIN à la fin de la rencontre, visiblement très ému pour sa dernière Coupe du monde. Les hommes de Vincent Collet ont également perdu beaucoup trop de ballons (20) face à une sélection privée de sa vedette Kristaps Porzingis et qui disputait le premier Mondial de son histoire.

Sous les vivats de son importante colonie de supporters, elle s'est qualifiée pour un deuxième tour que ne verront pas les Bleus. "Notre équipe est belle et être beau, c'est bien, mais aller sur le terrain et se salir les mains, c'est mieux", a expliqué le pivot Rudy Gobert, décevant lors de ce Mondial.