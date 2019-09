Mondial de basket | Demi-finale France / Argentine - Alexis Ajinça voit les Bleus en finale contre l'Espagne

Saint-Étienne, France

Sur le papier, les Bleus sont favoris en demi-finale du Mondial ce vendredi après-midi (14h) en Chine. Mais ils devront se méfier de l'Argentine. Les Argentins ont éliminés les Serbes, vice-champions olympiques et vice-champions du monde au tour précédent.

Le Stéphanois Alexis Ajinça, international français et joueur de NBA qui s’entraîne actuellement aux Etats-Unis, voit une finale face à notre meilleur ennemi, l'Espagne. Mais avant il ne faut pas se relâcher face à l'Argentine du vétéran Luis Scola.

"Ils ont un peu la rage les Américains en disant qu'on a gagné contre une équipe "b", voire "c" des USA. Ça n’empêche pas que les deux équipes étaient fortes et que la meilleure a gagné à ce moment là. Personnellement, on se sent bien et fier de représenter la France qui a bien joué et qui a pu enfin gagner les Etats-Unis. Personnellement je pense qu'on peut aller au bout. Tout dépend si les Français ne se relâchent pas, si mentalement on n'est pas trop resté sur l'exploit face aux Américains. Y a moyen d'aller au bout avec la manière. Mon prono? Victoire serrée de la France sur l'Argentine, avant un bon France - Espagne en finale. Ce serait magnifique."

France / Argentine, coup d'envoi 14 heures ce vendredi en Chine.