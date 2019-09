Mondial de basket : les Bleus créent l'exploit en éliminant les États-Unis et se qualifient pour les demi-finales

Quel exploit ! Cela faisait 33 ans que l'équipe de France masculine de basket n'avait plus battu les États-Unis (1979, 1983 et 1986).

Les hommes de Vincent Collet ont dominé les États-Unis en quart de finale du Mondial (89-79). C'est la première fois que les Bleus gagnent face à cet ogre lors d'une compétition internationale.

Il s'agit du premier échec en compétition officielle d'une équipe 100% NBA depuis 2006.

La Team USA, double tenante du titre

Certes, la Team USA était privée de leur superstars : pas de LeBron James, pas de Steph Curry, pas non plus de Kawhi Leonard ni d'aucun des acteurs de la finale de NBA entre Toronto et Golden State.

Mais cette équipe était la seule à présenter au Mondial une équipe entièrement composée de joueurs de NBA, dont deux étaient au dernier All Star Game, le meneur de Charlotte Kemba Walker et l'ailier de Milwaukee Khris Middleton, et deux autres sont parmi les jeunes les plus prometteurs, l'arrière Donovan Mitchell (Utah) et l'ailier Jayson Tatum (Boston). Le tout est entraîné par un coach de légende, Gregg Popovich (San Antonio).

Ces dernières semaines, les Etats-Unis semblaient vaciller avec une victoire de l'Australie sur les États-Unis en préparation à Melbourne (98-94). Et le quasi-exploit des Turcs, battus d'un point au premier tour du Mondial à cause d'une série de lancers ratés dans les dernières secondes.

France-Argentine en demi-finale

La France jouera sa demi-finale vendredi.

Elle affrontera l'Argentine, vainqueur surprise de la Serbie la veille.

Les Bleus pourront en outre être qualifiés pour les Jeux olympiques de 2020, en cas de victoire de l'Australie sur la République tchèque dans le dernier quart de finale.