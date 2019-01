Mondial de handball : éliminés par le Danemark, les Bleus n'iront pas en finale

Le Parisien Mikkel Hansen et ses coéquipiers ont asphyxié l'équipe de France.

L'équipe de France ne verra pas la finale du mondial. Le Danemark a en effet éliminé les Bleus, ce vendredi, en demi-finale à Hambourg (38-30).

Après un certain nombre de France-Danemark souvent marqués par de grandes victoires des Bleus (en finale du Mondial-2011, en finale de l'Euro-2014, au Danemark, en demi-finale du Mondial 2009, etc.), les Danois ont de nouveau prouvé qu'ils avaient vaincu le complexe français. Comme lors de la finale des JO de Rio en 2016, ils ont dominé de la tête et des épaules cette rencontre, asphyxiant les joueurs de Didier Narcisse d'entrée, sans jamais leur laisser le moindre espoir de remonter la pente.

Cette défaite est une alerte sérieuse pour la nouvelle génération du handball français. C'est en effet la première fois depuis onze ans que les Bleus, qui rêvaient d'un triplé inédit, manquent deux fois de suite la finale d'une grande compétition après l'Euro-2018 (3e).

Le Danemark affrontera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale, qui voit s'opposer l'Allemagne et la Norvège ce vendredi soir (20h30). La France sera de son côté opposée au perdant de cette autre demie, dans le match pour la troisième place.