Mondial de handball 2017 : Metz prête à accueillir tous les matchs du groupe B

Ce mercredi, le championnat du monde de handball débute en France avec France Bleu comme radio officielle. Metz fait partie des villes hôtes : les 15 rencontres du groupe B vont se dérouler aux Arènes. Le directeur de la ligue lorraine de handball fait le point sur l'organisation.

Ce mercredi, la France affronte le Brésil en match d'ouverture du championnat du monde de handball. La compétition dure jusqu'au 29 janvier prochain, dans 8 villes de France, dont Metz.

Les Arènes accueillent les 6 équipes du groupe B : Espagne, Islande, Tunisie, Angola, Macédoine et Slovénie. 253 bénévoles, ainsi qu'une soixantaine de vigiles et 70 policiers sont mobilisés, sur le site, pour permettre l'accueil du public et en assurer la sécurité.

Taux de remplissage de 60%

Les 6 équipes arrivent ce mercredi à Metz, elles seront logées dans 3 hôtels de Metz et Amnéville, des hôtels là-aussi placés sous haute surveillance. Et du côté des organisateurs, c'est l'effervescence. "Il faut ne pas montrer les petits accrocs au grand public, explique Lionel Duede, le directeur de la ligue lorraine de handball. Il y a forcément des petits réglages de dernière minute, ce sont les aléas de l'accueil de grands événements de ce type. Mais tous les gros problèmes ont été balayés et on est prêt à accueillir l'événement."

D'autant qu'au delà des chiffres et du nombre de personnes mobilisées, ce mondial, c'est aussi beaucoup de temps consacré à l'organiser : "ca fait 6 mois que la direction du site de Metz a été mise en place mais ça fait à peu près un an et demi qu'on y travaille", détaille Lionel Duede.

Un dispositif de sécurité conséquent

Quant au taux de remplissage, à la veille du début de la compétition en Moselle, il est d'un peu plus de 60%, avec deux rencontres qui affichent complet. La faute à une poule B plutôt destinée aux connaisseurs du sport et sans autre tête d'affiche que l'Espagne. Et Lionel Duede le reconnaît : "on veut toujours plus, on n'est jamais satisfait !"

Le championnat du monde de handball, dont France Bleu est radio officielle, dure jusqu'au 29 janvier 2017.