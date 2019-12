Mondial de handball : "On a été très haut, là on tombe très bas" reconnait la Béarnaise Alexandra Lacrabère

Le Mondial 2019 au Japon a tourné court pour l'équipe de France féminine de handball. Le 5e match du tour préliminaire et la défaite 20-18 des Bleues face au Danemark ce vendredi a scellé le sort de ces Bleues pourtant championnes du monde, championnes d'Europe et vice-championnes olympique en titre. Un énorme coup dur admet la Béarnaise Alexandra Lacrabère.

"Ça ne nous est jamais arrivé"

"On a été très haut ces deux dernières années, là on tombe très bas, reconnait Alexandra Lacrabère, alors si c'est pour remonter très haut encore dans pas très longtemps pourquoi pas, mais il va falloir regarder ce qui n'a pas été". Des Bleues au jeu cahoteux durant le début de compétition, et des manques synonymes d'une élimination prématurée difficile à supporter : "C'est de ne pas passer le premier tour qui fait mal, avoue la Gantoise, ça ne nous est jamais arrivé je pense, on rentre dans les annales encore une fois, mais pas dans le bon sens..."

Ces dernières années la France avait déjà joué à se faire peur en perdant le premier match de la compétition, cette fois les joueuses d'Olivier Krumbholz n'ont pas réussi à s'en remettre : "On avait un groupe très dur et cette fois ça n'est pas passé. On savait que si on ratait le début de la compétition ça allait être très compliqué avec cette nouvelle formule, ça a été le cas" regrette Alexandra Lacrabère.

Beaucoup de regrets

Le dernier match face aux Danoises a laissé beaucoup de regrets à la Béarnaise : "Peut-être qu'elles étaient plus déterminées que nous, mais j'en doute encore... Je pense qu'on leur a donné le match, elles n'ont pas bien joué, pas couru, c'est leur gardienne qui leur fait gagner le match(47% d'arrêts pour Sandra Toft, seulement 24% pour Amandine Leynaud, NDLR), elles n'ont pas été bonnes non plus, beaucoup d'échecs au tir... Nous on rate les tirs dans les moments où on peut passer devant, c'est ça qui fait mal. Donc je ne peux pas croire qu'elles étaient plus motivées que nous, si on est pas motivé on n'a rien à faire ici".

Les Bleues vont désormais disputer les matchs de classement dans ce Mondial (avec une première rencontre face à l'Angola ce dimanche), et ne prennent pas la chose à la légère promet Alexandra Lacrabère : "Le plus important maintenant c'est de bien finir cette compétition, il va falloir rester soudées pour l'échéance prochaine, il ne faut surtout pas partir en vrille, ça serait catastrophique on a vécu trop de belles choses ensemble pour tout gâcher sur une compétition. L'échec fait partie de la construction d'un groupe, on est en plein dedans... On va rester solidaires jusqu'au bout même si ça va être difficile sur les derniers matchs".