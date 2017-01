Mondial de handball : après leur victoire contre la Pologne, les Français affronteront l'Islande en huitièmes de finale

Déjà assurés de la première place de leur groupe, les handballeurs français ont achevé le tour préliminaire du Mondial-2017 par une victoire étriquée contre la Pologne (26-25), jeudi à Nantes, mais avec une équipe bis. Ils affronteront l’Islande en huitièmes de finale.

Les bleus conservent leur invincibilité... et leur sérénité

Avec Nikola Karabatic sur le banc, Kentin Mahé titularisé comme meneur de jeu, William Accambray en défense ou encore Olivier Nyokas sur l'aile gauche, les Bleus ont néanmoins réussi à conserver leur invincibilité, signant un cinquième succès en autant de rencontres. Ce sans-faute, dans une poule toutefois très abordable, leur permet d'aborder la phase à élimination directe, à Lille, avec sérénité. Ils y joueront un huitième de finale à leur portée samedi (18h00) contre l'Islande, une vieille connaissance. Les amateurs de handball se souviendront de la finale des JO-2008 remportée à Pékin contre les Nordiques (28-23).

Victoire 26-25 face aux polonais !! Un sans faute dans ce groupe maintenant place aux huitièmes de finales !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🤾🏼‍♂️ #Handball2017 pic.twitter.com/q44ccXsmny — William ACCAMBRAY (@AccambrayW) January 19, 2017

Rien n'est fait" - Didier Dinart, le coach des bleus

"C'est maintenant que cela commence. Il faudra se préparer dans l'humilité, avec une remise en question permanente et ne pas commettre de péché d'orgueil. Ce huitième de finale n'est qu'une étape. Rien n'est fait", a affirmé le coach français Didier Dinart, après avoir donné une belle accolade au sélectionneur de la Pologne Talant Dujshebaev, son mentor lorsqu'il jouait à Ciudad Real. Pour les huitièmes de finale, les Bleus auront droit à un soutien de poids: les spectateurs, attendus en masse. Ils étaient 10.500 au Hall XXL et devraient être plus de 27.000 au stade (de football) Pierre-Mauroy dans le Nord où les organisateurs ambitionnent de battre le record d'affluence d'un match du Mondial (25.000 au Caire en 1999).

Les Bleus bénéficieront aussi d'une certaine fraîcheur physique, n'ayant pas eu à disputer deux matches consécutifs en deux jours contrairement aux autres équipes. Et à Nantes, les sélectionneurs ont pu faire souffler les tauliers samedi.