Handball - Méline Nocandy : "on veut écrire l'histoire"

Les joueuses messines de l'Equipe de France de handball rentreront quoi qu'il arrive du Mondial en Espagne avec une médaille autour du cou. Mais après les rudes batailles menées pour en arriver à défier la Norvège en finale dimanche à Granollers (17h30), pas question d'envisager autre chose que la plus haute marche du podium pour Méline Nocandy et ses coéquipières.

Au courage

Auteure de 3 buts contre le Danemark (23-22) en demi-finale vendredi, la capitaine de Metz Handball et ses coéquipières ont fait preuve d'un courage et d'une abnégation incroyable pour s'ouvrir les portes de la finale, dans un match pourtant mal embarqué. "C'était super dur, super long... confiait la Dragonne à l'issue de la rencontre, c'était le match de notre vie. On a gagné avec le cœur et avec les tripes."

Doublé historique

Reste maintenant à finir le travail : accrocher un nouveau titre au palmarès du handball féminin et conclure une année déjà superbe avec l'or olympique remporté aux Jeux de Tokyo. "On est certaines d'avoir une médaille, mais on veut la plus belle. On veut vraiment écrire l'histoire" assure la jeune prodige de 23 ans. Un doublé qui conforterait cette génération comme l'une des plus grandes équipes de la discipline.