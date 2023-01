Mondial de Handball : l'amertume du gardien mosellan des Bleus Vincent Gérard

Dimanche à Stockholm, Vincent Gérard a enfilé autour de son cou une septième médaille internationale avec l'Equipe de France de handball. Mais la couleur de la breloque n'est pas celle qu'espérait le Woippycien. Dominés et battus en finale des championnats du monde par le Danemark (34-29) , les Bleus ont du se contenter de l'argent.

"La deuxième place est souvent pire que la troisième"

"Il y a beaucoup de déception parce que nous avions des attentes élevées" réagit le gardien tricolore, "peut-être qu'on sera fiers du parcours qu'on a pu faire parce qu'on a fait de très belles choses mais c'est décevant. La deuxième place est souvent pire que la troisième..." Etincelant en demi-finale face à la Suède, Vincent Gérard (4/25) n'a pas su trouver la parade contre les artilleurs danois, pas plus que son coéquipier dans les buts Rémi Desbonnet (3/16). "Battre les Polonais en Pologne, les Suédois en Suède, l'Allemagne, l'Espagne... On a pas eu un parcours des plus faciles. Forcément, s'arrêter à une marche, c'est dur."

Objectif 2024

A 36 ans, le Mosellan se tourne malgré tout vers la suite, non sans avoir tiré le bilan de cette compétition. "Il faudra comprendre pourquoi on a échoué en finale mais aussi retenir ce qu'on a bien fait. On va se donner rendez-vous pour la prochaine fois et j'espère que le scénario sera différent." Rendez-vous est pris pour les deux grands rendez-vous de 2024 : l'Euro et surtout les Jeux Olympiques de Paris, où la bande à Guillaume Gilles défendra son titre.