Mondial de handball : la France accède à la finale

L'équipe de France de handball a décroché ce jeudi soir sa place en finale du Mondial, en battant la Slovénie, à Paris (31-25 ).

Les handballeurs français sont à un match désormais d'un sixième sacre mondial, après leur victoire en demi-finale du championnat du monde face à la Slovénie, jeudi soir à l'AccorHotels Arena de Paris (31-25). À la pause, les Français menaient 15-12.

Première titularisation pour le gardien Vincent Gérard

Dans l'ensemble, les joueurs français ont maîtrisé cette rencontre, grâce notamment à un bon travail de Vincent Gérard, titularisé pour la première fois dans la cage tricolore, à la place de Thierry Omeyer. Les 15.000 spectateurs réunis à l'AccorHotels Arena ont d'ailleurs scandé "Vincent ! Vincent ! Vincent !", pendant les dix dernières minutes du match.

Les Slovènes on réussi à revenir à deux longueurs (16-14), mais Nikola Karabatic et Daniel Narcisse ont remis de l'ordre et Nedim Remili a encore fait un très bon match, avec 6 buts. "Ça a été un match compliqué", a lâché Guillaume Gille, le co-sélectionneur des Bleus, après la rencontre. "Mais on a été l'équipe la plus dominante, on mérite amplement notre victoire. C'est fabuleux de se retrouver à jouer la médaille d'or dimanche", a-t-il ajouté.

#Handball2017 #FRASLO La joie des Bleus est belle juste après leur victoire et leur qualification en finale !! pic.twitter.com/TsDBYE8gV1 — TF1 (@TF1) January 26, 2017

Les Experts connaîtront le nom de leur adversaire de la finale vendredi soir, à l'issue de l'autre demi-finale, entre la Norvège et la Croatie.

La finale de ce Mondial de handball aura lieu dimanche, à Paris, à 17h30.