Mondial de handball : la France bat l'Allemagne (35-28) et se qualifie pour les demi-finales

Ils poursuivent leur aventure en championnat du monde ! Les handballeurs français, menés par leur sélectionneur Guillaume Gille, se sont imposés face aux Allemands ce mercredi soir en quart de finale. Score final : 35 à 28. Le match a notamment été marqué par le retour de la légende Nikola Karabatic absent sur blessure lors des deux derniers matches du Mondial qui se tient en Pologne et en Suède.

Une première mi-temps plus compliquée

La première mi-temps a été plus compliquée pour les Français, mis en difficulté par les Allemands. Les deux équipes étaient pourtant à égalité à la fin du temps réglementaire (16-16). Les hommes de Guillaume Gille ont ensuite largement dominé la seconde période, grâce notamment à un grand Rémi Desbonnet, le gardien remplaçant de Montpellier, auteur de 12 arrêts.

Une demi-finale contre la Suède

Les Français affronteront la Suède en demi-finale. L'équipe s'était qualifiée quelques minutes plus tôt contre l'Égypte (26-22). Plus tôt dans la soirée, l'Espagne était venue à bout des Norvégiens (35-34) et les Hongrois s'étaient inclinés face au Danemark (40-23), l'équipe tenante du titre. L'autre demi-finale opposera donc le Danemark et l'Espagne. La France a été sacrée championne du monde pour la sixième fois en 2017.