Mondial de handball : la France bat la Russie avant le tour principal, Nikola Karabatic a rejoué

Les Français ont fini le premier tour du Mondial de handball par une victoire face à la Russie sur le fil (23-22).

[🎞️RESUME] 🏆🤾‍♂️ Mondial de Handball

🇫🇷🇷🇺 Les Bleus battent la Russie sur le fil 💥😅

📊 La France termine en tête de son groupe ! 👍

Retour de Nikola Karabatic

Ce match sans enjeu - car les Bleus étaient déjà qualifiés - a permis à Nikola Karabatic de faire son retour.

Blessé, Karabatic n'avait plus joué depuis le 14 octobre dernier. Il a été opéré d'un "oignon" au pied qui devait au départ le tenir éloigné des terrains pendant quatre à six mois, et donc de ce Mondial.

Mais le champion, âgé de 34 ans, a récupéré plus vite que prévu.

L'Espagne samedi

Les Bleus disputeront leur premier match du tour principal samedi contre l'Espagne, dimanche contre l'Islande et mercredi contre la Croatie.

Ils commenceront en bonne position dans la course aux demi-finales avec trois points.