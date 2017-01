Mondial de handball : la France qualifiée pour les demi-finales

L'équipe de France de handball s'est qualifiée mardi soir pour les demi-finales du Mondial, en battant la Suède 33 à 30, à Villeneuve-d'Ascq.

Les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial mardi soir, en s'imposant face à la Suède (33 à 30) au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq.

Les Bleus menés à la mi-temps

Un match difficile pour les Experts, qui étaient menés à la mi-temps (15-16), mais sont parvenues à inverser la tendance après un véritable sursaut d'orgueil. Titularisé sur l'aile gauche, Kentin Mahé a réalisé un match exceptionnel (9/10). Didier Dinart avait également choisi de remplacer Thierry Omeyer, en difficulté, par Vincent Gérard dès la 25e minute de jeu. Nedim Remili a également signé une très bonne rencontre, avec notamment trois buts en six minutes, qui ont permis à la France de reprendre l'avantage à la fin de la rencontre.

Remplir deux fois d'affilée le stade Pierre-Mauroy, c'est dingue". - Nikola Karabatic

L'ailier gauche de l'équipe de France, Michael Guigou, n'a pas masqué son soulagement a l'issue du match : "C'est énorme, c'est énorme. Ça a été un match très compliqué, on s'attendait à ça, les Suédois ont fait un très, très gros match. A chaque fois que l'on a essayé de les distancer, on n'a pas réussi. On est allé au bout du suspense". Le demi-centre des Experts Nikola Karabatic, a lui tenu après le match à saluer les 28.000 spectateurs réunis à Villeneuve-d'Ascq : "On ne revient pas à Lille, on part à Paris, donc on a envie de profiter de ce stade, de cette ambiance. C'est juste incroyable. C'est quelque chose de nouveau pour nous, pour le hand, remplir deux fois d'affilée le stade Pierre-Mauroy avec 28.000 personnes. C'est dingue".

Les Bleus, tenants du trophée, vont tenter de décrocher leur sixième titre planétaire. Ils devront pour cela battre en demi-finale jeudi soir (20h45) à Paris, le Qatar ou la Slovénie.