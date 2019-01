Mondial de handball : la France s'impose face à la Serbie

Alors que les Français ont commencé le Mondial de handball par une victoire bien plus pénible que prévue sur le Brésil, 24 à 22, vendredi à Berlin, ils ont écrasé la Serbie samedi soir 32 à 21.

Il faut dire que l'équipe de France était « remobilisée » selon l'entraîneur Didier Dinart après un match en demi-teinte contre les Brésiliens. C'est dans la seconde partie du match que les Bleues ont pris l'avantage. Ils menaient 15 à 12 à l'issue de la première période.

« On a fait le match qu'il fallait. Ça a permis de faire tourner. Tout le monde a été sérieux. Il y a eu de l'amélioration par rapport à hier », s'est réjoui l'ailier Mathieu Grébille.

Le retour de Nikola Karabatic dans le groupe

Des bleus manifestement heureux du retour parmi eux de Nikola Karabatic même s'il n'a pas joué samedi soir. Le leader de l'équipe de France a rejoint le groupe à Berlin samedi mais il n'a pas pour l'instant de date précise pour son entrée dans la compétition.

Il n'en reste pas moins que sa présence est bonne pour le moral. « On était tous contents de voir Nikola. Ça veut dire que son pied va de mieux en mieux. On est content pour lui. Même en dehors du terrain, il peut apporter à l'équipe. C'est une bonne chose de l'avoir avec nous », confie Mathieu Grébille.

« On sait l'importance que Niko peut avoir. Pour l'instant, il n'est pas là pour l'aspect sportif sur le terrain, pour ça on verra par la suite. Mais pouvoir échanger avec lui c'est très bien et on est content de l'avoir », estime pour sa part le gardien Vincent Gérard.