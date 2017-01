Handball : la France championne du monde pour la 6e fois en battant la Norvège

L'équipe de France de handball a remporté "son" mondial dans le fief de Paris-Bercy dimanche en battant la Norvège en finale (33-26). Les Experts décrochent ainsi un 6e titre mondial qui scelle l'apothéose d'une génération dorée.

Ils ont leur sixième étoile ! Nikola Karabatic - l'icône du handball tricolore - et ses compères Luc Abalo, Michaël Guigou, Thierry Omeyer, Daniel Narcisse ont dominé la Norvège en finale dimanche pour obtenir le 6e titre mondial de l'histoire du handball tricolore.

Les Bleus, qui avaient déjà remporté tous les titres majeurs en plusieurs fois; mais deux seulement ont vécu les réjouissances d'un sacre à domicile. En 2001, dans le vieux POPB, les "minots" Omeyer et Narcisse, 24 et 21 ans (40 et 37 aujourd'hui) participaient à l'avènement des "Costauds". C'est chose faite pour cette génération dorée.

Le tableau final du Mondial de handball 2017 est connu. © Visactu

