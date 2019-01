Mondial de Handball : les Bleus l'emportent face à la Corée (34-23)

Les Français ont battu l'équipe de Corée unifiée 34 à 23 celundi à Berlin, dans leur troisième match du Mondial de handball, à la veille du premier choc du tournoi contre l'Allemagne mardi.

Les Bleus se sont détachés après la pause, après avoir été accrochés pendant plus d'une mi-temps. Samedi soir, les Bleus avaient écrasé la Serbie 32 à 21, après un premier match remporté dans la douleur face au Brésil.

En attendant l'Allemagne

Le match de ce lundi soir est surtout une mis en bouche avant le choc de mardi contre l'Allemagne, que tous les supporters attendent. Sur le plan comptable, il sera très important dans la course aux demi-finales, car les résultats de la première phase seront conservés au tour principal à partir de la fin de la semaine à Cologne.

Une saveur particulière

Et puis les France-Allemagne ont toujours une place à part, même si on ne fait pas référence à la fameuse demi-finale du Mondial-2007, où les Bleus avaient eu l'impression de se faire voler par les arbitres. Dès l'année suivante et jusqu'à aujourd'hui, les Bleus allaient rafler presque tous les titres. Mais tout le monde se méfie de l'équipe allemande, particulièrement de l'ailier du Paris SG Uwe Gensheimer. "C'est une équipe qui développe un très beau jeu et qui sera forcément très difficile à battre", a confié à l'AFP le capitaine Cédric Sorhaindo.