VIDÉO - Mondial de handball : les Françaises, tenantes du titre, battues d'entrée par la Corée du Sud

Les handballeuses françaises, tenantes du titre, ont été surprises par la Corée du Sud dans leur premier match du Mondial, 29 à 27, samedi à Yamaga (Japon). C'est la troisième fois d'affilée que les Bleues commencent une grande compétition par une défaite, mais au Mondial-2017 et à l'Euro-2018 elles avaient quand même remporté la médaille d'or.

Les Bleues joueront dimanche face au Brésil, une équipe plus solide et offensive que la Corée. "On est déjà un peu au pied du mur", a déclaré Olivier Krumbholz, le sélectionneur français sur beIN Sport. Amandine Leynaud, la gardienne de but, estime que les Françaises n'ont "pas su appuyer au bon moment où ça faisait mal". De son côté, Grâce Zaadi, qui évolue habituellement au poste de demi-centre au Metz Handball, reste vigilante à la veille du match face aux Brésiliennes pour "ne pas se mettre dans une position délicate".