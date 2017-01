Mondiaux de handball : Laurence Omeyer nous livre les secrets de la longévité de son mari Thierry

L'équipe de France de handball défend à partir de ce mercredi son titre de champion du monde. Thierry Omeyer, le gardien de but originaire de Cernay, sera une nouvelle fois l'un des fers de lance de l'équipe, soutenu comme toujours par son épouse Laurence et ses deux enfants.

A 40 ans, Thierry Omeyer reste l'un des meilleurs gardiens de but de handball au monde. Son épouse Laurence, qu'il a rencontrée à Sélestat au début des années 90, nous livre les secrets de cette longévité. "Je m'en occupe très bien, rigole-t-elle. Je lui fais des bons petits plats et apparemment ça le maintient en forme. Non, ça n'est pas la clé du succès, mais c'est sûr qu' un bon équilibre familial, une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène alimentaire font beaucoup pour les grands champions. Malgré son grand âge selon certains, il est toujours au top !"

Ses enfants ne veulent pas qu'il arrête

Laurence Omeyer et les deux enfants du couple, Manon 14 ans et Loris 6 ans, sont les premiers supporters de Titi : "Il est pas question qu'il arrête, pas question qu'il perde, il a beaucoup de pression familiale aussi, sourit-elle".

Un fils footballeur

Mais à la maison, on en parle pas que de hand car le petit Loris est footballeur. "Tous les sports y passent chez nous, il y a une mini-encyclopédie de sport (Loris) et une grosse encyclopédie de sport (Thierry)", raconte l'épouse du gardien de but des Experts. Laurence assistera à tous les matchs que les Bleus joueront à Paris et à Lille.

Un dixième sacre international avec les Experts?

Thierry Omeyer a déjà connu la joie de remporter un titre mondial en France, c'était en 2001, le premier de ses sacres internationaux avec les Experts (au total, 2 titres olympiques, 3 titres de champions d'Europe et 4 titres de champions du Monde). Et Laurence espère qu'il bouclera la boucle avec un nouveau sacre à domicile. "Ca serait vraiment génial et c'est tout ce que je lui souhaite. En 16 ans, il y a eu plein de belles émotions et quelques déceptions aussi. Cela dit, il est toujours là et je pense plus motivé que jamais pour cette compétition en France".