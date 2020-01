Mont-de-Marsan, Basket Landes attend Meziane et sa bande

Département Landes, France

Les rouges et noires sont menées par un gars qui connait sa baballe orange. - préside aux estimés du jeu nordiste depuis un an seulement mais l’homme est expert en rebonds. Il aura quarante ans le mois prochain le natif de Clermont Ferrand. Ancien joueur un temps il a débuté sa carrière comme co coach à Challes aux côtés de l’emblématique manager italien Aldo Como durant six ans. Le Cavigal de Nice ensuite six autres années. Nice qu’il fait remonter dans l'élite. L’été 2017 il part à Montpellier mais l’union se défait vite avec ses employeurs héraultais. Meziane n’est pas dans le moule. Villeneuve l'appelle en cours de saison pour sauver le club de la relégation, ce qu’il fait. Assistant de Valérie Garnier et Olivier Lafargue en équipe de France depuis 2014, en particulier en charge de l’analyse vidéo, Rachid Meziane est un découvreur de talents qui offre l’opportunité aux jeunes pousses. Le jovial au crâne lisse, débonnaire, a caractère bien trempé. Après avoir évité la descente, Meziane, cette saison, entend qualifier son équipe pour les Play off et pourquoi pas décrocher un ticket pour l’Europe.