Mont-de-Marsan, Basket Landes connait son Europe

Lequel a eu lieu en fin de matinée à Freising, près de Munich en Allemagne. Résultats du hasard, BL va affronter des clubs extrêmement solides comme on pouvait s’en douter.

Y ‘a du lourd, on s’y attendait.

Formidable ! Basket Landes ouvrira sa campagne d’Euroligue le mercredi 6 octobre prochain dans Mitterrand avec enfin du public et face au lauréat des qualifications : Bourges ou Valence ou le Famila Schio, club de Vénétie, double champion d’Italie. Pour le reste, le niveau est à la hauteur des prévisions. Marie- Laure Lafargue le présidente de BL: "Là ce n'est pas entre la peste et le choléra c'est entre le meilleur et le meilleur. Il n' y a pas de préférence. Le clin d'œil c'est que l'on va jouer Sopron et retrouver deux de nos anciennes joueuses Jovanovic et Gaye. L'important c'est que la compétition devrait se déroule dans un format normal , enfin 'Euroligue va arriver à Mont-de-Marsan". BL va se taper du très lourd. Lorsque l’on est qualifié pour le sommet du parnasse européen il faut s‘attendre à affronter du coriace, de l’équipé et de l’expérimenté. L’Euroligue c’est le top du basket féminin continental des clubs, donc ça pique.

Des adversaires dotées et titrées pour la plupart.

Basket Landes va donc se colleter deux clubs turcs, Fenerbahçe, quinze fois champion national, trois fois finaliste de l’Euroligue, club coaché par la sélectionneuse nationale française Valerie Garnier. Et aussi Galatasaray, deux Eurocoupes en poche, vainqueur de la grande en 2014. A croquer également, les russes du Dynamo Kourks, Euroligue 2017. Les polonaises de l’Arka Gdynia, finalistes de l’Euroligue en 2002 et 2004, treize fois titrées chez elles. Les hongroises bien connues de Sopron, que Basket Landes a joué en Eurocoupe et la saison dernière en Euroligue, les magyars avaient remporté leurs trois rencontres face aux landaises. Seules les catalanes de Girona sont un peu moins dotées en palmarès continental, demi-finalistes qu’elles furent de l’Eurocoupe 2019. Le bleues de Gascogne savent le défi. Y’a plus qu’à !

Céline Dumerc,"caps" en cannes pour lEuroligue © Maxppp - SYLVIE CAMBON

La compétition se déroulera du 6 octobre au 10 avril prochain