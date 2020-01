Mont-de-Marsan : Basket Landes doublé à domicile par Landerneau

Mont-de-Marsan, France

Nouvelle défaite en championnat féminin pour Basket Landes. Battues samedi 18 janvier dernier par Charleville-Mézières, elles n'ont pas su remonter la pente, et s'inclinent face à Landerneau, 65 à 53, à l'Espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan. Dominées durant tout le match, les landaises n'ont pas réussi à renverser la vapeur malgré l'espoir d'un retour au score en milieu de rencontre.

Les deux équipes étaient au coude à coude au classement avant cette 13e journée de championnat, Basket Landes et Landerneau cumulant le même nombre de points. L'issue du match fait basculer les rangs : les bretonnes passent devant et décrochent la quatrième place du classement, tandis que Basket Landes retombe cinquième.

La rencontre aura été difficile pour les landaises, largement menée de 15 points en tout début de rencontre, et affaiblies tant en attaque qu'en défense. Beaucoup de paniers ont fini à côté et les bretonnes ont su percer les lignes des filles de Julie Barennes pour faire la différence.

Selon la meneuse Céline Dumerc, l'équipe a surtout manqué de mental durant la rencontre : "on a couru après le score et on a laissé Landerneau prendre le dessus, même psychologiquement. On commence un petit peu trop à gamberger, ce qui fait que les paniers sont un peu difficiles à rentrer. Tandis que du côté de Landerneau, on les a senties dans une spirale positive, avec au bout des paniers plus chanceux".

Une défaite qu'il faudra rapidement digérer pour repartir du bon pied. Basket Landes aura fort à faire la semaine prochaine en Eurocoupe. Elles reçoivent la Sedis mercredi 29 janvier : un match retour après une défaite à l'aller.