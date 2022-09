Mont-de-Marsan, Basket Landes, l'espérance en une solide espoir espérante

Basket Landes ronge son frein en attendant de jouer au…basket ! En raison des championnats du monde australiens de la fin du mois en cours le calendrier est bouleversé par rapport aux saisons passées. Ambiance. Complexité situationnelle. Adaptation exigée. Julie Barennes manager apaisée, tranquille et sans migraine: " On s'adapte et c'est comme ça, on a l'habitude des bouleversements, tranquilles". Patience, patience, qui depuis La Fontaine, fait plus que force ni que rage! La rentrée ce sera l’Euroligue le 26 septembre. Fin septembre- début octobre les trois internationales landaises plus Céline Dumerc, manager de l’équipe de France, seront en Australie pour disputer les mondiaux. Le match des champions face à Bourges aura lieu le 21 octobre. Enfin, la reprise du championnat domestique, le 29 octobre, à Toulouse. Et dans l’effectif des bleues de Gascogne, cette année, une arrivée, entre autre, Clara Latil. La toute jeune ailière forte a déjà un sacré passé. Et cette espoir encore du basket de seulement dix-huit ans intègre derechef le groupe professionnel landais. Des yeux bleus que l’on jurerait nés dans les glaces arctiques, purs et immenses comme un reflet de glace. Un mètre quatre-vingt-neuf sous la toise la demoiselle, une blondeur de fille du grand nord, les pommettes saillantes un peu des scandinaves…elle n’est pas pourtant viking des fjords Clara Latil. Elle est née à Paris avant d’être installée avec sa famille à Roquettes, bourgade champêtre occitane des bords de Garonne à une portée de drop de Toulouse. La petite est grande, très tôt. Roquettes joue au basket. Enrôlée dès le cours préparatoire. On la repère. Vite. Elle débute sous les paniers à sept ans dans son village, puis, sélection départementale, puis régionale, très vite supervisée, et puis dans la foulée sur le parquet le Pôle Espoir de Toulouse avec l’équipe de France jeune par tous les barreaux fameux de l’échelle des valeurs et des âges. Villeurbanne la veut, l’Asvel la prend. Trois ans là-bas. A Lyon. Loin des franges de Comminges et de la Garonne. Et cet été Basket Landes. Avec armes et bagages. Défi perso. Elle contacte le club. au culot. Elle a déjà joué les bleues de Gascogne, catégorie aspirantes avec Toulouse et Lyon. Par des copines elle décroche le numéro du patron du Centre de Formation landais, Vincent Joly. Jolie rencontre. Probante. Joly l'envoie à Julie. La Barennes est conquise. Clara veut la lune, on lui offre le Moun! Banco. Clara Latil, jeune fille affable, au sourire parfait et l'amibien belle, aime la pâtisserie, la mode, et prépare un Baccalauréat général par correspondance pour ensuite valider des études de nutritionniste sportif. Son carburant, Basket Landes, pour apprendre. Au plus haut du haut niveau.