Mont-de-Marsan, Basket Landes invite Angers

Sans danger face à Angers ?

Il restera après ce soir six rencontres ordinaires à disputer. Le défi pour les landaises c’est au moins la 6è place qualificative pour l’Eurocoupe et pour les play-offs de la Ligue Nationale ! Bon, situation. Angers n’aime pas Basket Landes. On comprend pourquoi. Les bleues de Gascogne sont allées gagner 72-54 sans faux pas en Maine- et- Loire début décembre, BL a éliminé, et de quelle manière, les angevines de la coupe de France dans une tranche de quart de haut vol où les visiteuses se sont faites cabossées dans Mitterrand en surchauffe. Angers vient de perdre cinq de ses sept dernières rencontres. Pas de quoi fouetter le moral des filles de l’Union Féminine Etoile Angers Basket. Le roster angevin n‘est pas pour autant misérable. Respect. Axelle Merceron, jeune ailière –arrière qui aura vingt ans début avril, formée à Bourges, est un joli espoir. La meneuse américaine, Alexis Peterson, instruite en WNBA à Seattle, passée par la Pologne et Israël, est arrivée l’an dernier en bord de Loire. Elle enquille une moyenne de seize points par match. L’autre américaine, l’arrière Jasmine Bailey, ancienne de de Parme et de La Roche Vendée n’est pas mal non plus. Mais la mayonnaise ne prend pas. Et l’huile reste au fond. Angers tire une mélancolie récurrente. A l’inverse Basket Landes a passé la surmultiplié ! C'est champagne et petits fours. Victoire en coupe de France avec démonstration, succès en Euroligue à la grinta, leçons en Ligue, face à Charleville à la volonté et en déplacement à La Roche- sur- Yon. Tutto va bene Les nuages noirs de l’automne semblent derrière les bleues, l'infirmerie se vide, le ciel désormais est dégagé. BL, pour finir, va tout de même se taper trois gros: Tarbes, Bourges et Lyon en déplacement, St Amand et Lattes à la maison. Ce samedi soir en attendant la suite, ‘faut pas gâcher!