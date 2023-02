Mont-de-Marsan, Basket Landes s'offre une demie sans faux col!

Pitch de la rencontre.

ⓘ Publicité

Les bleues de Gascogne tenantes du titre. Les angevines, actuelles 9è du championnat ordinaire, deux rangs derrière les landaises. Les angevines sans véritable passé en coupe de France. Lors de leur unique confrontation cette saison Basket Landes s’était imposé en Maine- et- Loire 72-54. A noter le 9è guichet fermé de la saison à Mitterrand ! Angers et ses demoiselles de la balle orange ont déjà vécu une montée en Ligue féminine il y a une décennie. Une consécration concrétisée deux ans plus tard par une première qualification en Eurocoupe avant une relégation. Remontées dans l’élite au printemps 2021 les joueuses angevines ont atteint les plays offs à l’issue de la saison dernière et elles ont terminé le championnat domestique à une honorable 7è place. Leurs parcours est assez inégal cette année. Mais Angers dispose d’une joueuse qui enquille plus de 16 points et 5 rebonds et demi par match, la meneuse américaine Alexis Peterson, tête de gondole de la phalange en rose et blanc. Reste pour BL la forte expérience, l’avantage pour les landaises d’être détentrices du trophée et de jouer à la maison à guichets fermés. Douze rencontres ont eu lieu depuis le début de la saison dans Mitterrand, pour huit entre elles il n’y avait plus de billet au coup d’envoi.

Une soiré presque tranquille...

Grosse tranche de quart pour les landaises jamais en danger face à Angers qui a voulu jouer au plus coriace et s’est fait prendre à son propre piège. Un vrai match de coupe avec beaucoup d’engagement. Et du contact. Les filles du Maine-et- Loire décident de porter le débat sur l’agressivité. Ça ne prend pas. Ça ne marche pas. Les bleues de Gascogne au lieu de répondre, jouent. Le groupe de de Julie Barennes gère le dossier et fait prospérer son affaire, sa petite entreprise. 21-19 au terme du premier quart temps, 44-36 à la mi-temps. 60-50 ensuite. Et 84-65 pour finir. A 1minute 40 de la sirène c’est la fête en bleu dans Mitterrand survolté pour son neuvième guichet fermé de la saison. On fait renter les réservistes et la très jeune Sara Roumy, vingt ans en novembre prochain, pour être du carnaval landais y va de son panier à trois points. Alors, certes ce n’est pas le match parfait. Certes il y a eu maladresses et gaspillage par instants, mais l’intention est dans le résultat et seul le diable se cache dans les détails. Basket Landes n’a rien lâché, jamais tremblé, et s‘est remis le jeu et les idées en place pour aller chercher son étoile. Une deuxième coupe de France. Et pour l’envisager il fallait passer l’obstacle angevin d’abord. Dumerc, Fauthoux, Magarity, Mann et Chéry, le quintet majeur du concerto gascon. Regan Magarity, 21 points et 8 rebonds ! Kendra Chéry, 13 pions et un travail de sape avec un total de 7 rebonds. Et puis il y a le truc stratosphérique, le caviar venue de l’hyper espace, un panier de Marine Fauthoux sur toute la longueur du stade. Un missile ! « De la chance" dira t- elle dans un sourire presque gêné à l’issue de la partie. Elle qui signe 23 réalisations dans la rencontre. Du talent, surtout, du talent. Et de l’audace, toujours de l’audace !

On connaitra lundi midi l’adversaire de Basket Landes en demi-finale, ce sera Lyon, Strasbourg, club de Ligue 2, ou Villeneuve d’Ascq.