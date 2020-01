Mont-de-Marsan, Basket Landes veut faire des galettes bretonnes

Département Landes, France

Ça sent le soufre !

Miranda Ayim, une perle en Gascogne - BL pro

Dix-neuf points pour les deux équipes, léger avantage en faveur des gasconnes au différentiel, à trois longueurs du leader Lyon, talonnés, les deux clubs, par La Roche- sur- Yon et Villeneuve d’Ascq, qui ont belle gourmandise. Et le roster du Finistère a de l’appétit. Stephen Leite, le jeune entraîneur de trente ans, est aux commandes depuis 2014. Le gars a du talent. Du savoir faire. Et il a constitué joli effectif sérieux. Un groupe emmené part sa meneuse Virginie Brémont, double championne de France et vainqueur de l’Eurocoupe avec Lattes et Villeneuve. A ses côtés, un fort pivot, Mariam Coulibaly, une internationale malienne. Ou l’autre pivot, l’américaine Ashley Bruner, ancienne de Hainaut mais passée aussi par l’Espagne, Porto Rico et l’Italie. Une forte expérience. Et un sacré physique. Hors de leur base bretonne les filles du LBB ont pourtant perdu trois de leurs cinq rencontres. A Tarbes, Bourges et Villeneuve d’Ascq. S’imposant en déplacement face à St Amand et La Roche- sur- Yon. Il reste dix journées à disputer, rien n’est dans le marbre. BL va encore recevoir quatre fois, La Roche, St Amand et Nantes, trois équipes à sa portée, avant que terminer à la maison devant Montpellier. Il y a de la marge mais faut pas gâcher.